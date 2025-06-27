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Провідний канадський університет прийматиме студентів із Гарварда, чиї візи анулюють у США

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Провідний канадський Університет Торонто пропонує притулок магістрам і аспірантам Гарварду, яких США позбавлять віз. Це дозволить студентам продовжити навчання за допомогою викладачів обох університетів.

Провідний канадський університет прийматиме студентів із Гарварда, чиї візи анулюють у США

Університет Торонто, Канада, прийматиме на навчання аспірантів та магістрів Гарварду, яким США не продовжуватимуть візи. Про це заявили у школі Мунка із глобальних справ при університеті Торонто, пише УНН.

Цієї осені школа Мунка зможе прийняти іноземних студентів-магістрів та аспірантів, які повертатимуться до Школи Кеннеді Гарвардського університету, на другий рік навчання, якщо вони не матимуть змоги залишитися або знову в'їхати до Сполучених Штатів через візові обмеження

- йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що ця домовленість дозволить міжнародним студентам Гарварду "зберегти академічний момент й спільноту". "Ці студенти прослухають суміш курсів, які читатимуть викладачі Гарварду (як онлайн, так і особисто) й університету Торонто", - розповіли у канадському університеті.

Під час перебування в Канаді американські студенти "матимуть повний доступ до широкого спектру позанавчальних заходів та досвіду студентського життя".

Нагадаємо

Гарвардський університет веде переговори з іншими університетами щодо тимчасового розміщення іноземних студентів, яким заборонено в'їзд до США через обмеження Трампа. Розглядаються варіанти навчання за кордоном.

Суд у США дозволив Гарварду приймати іноземних студентів21.06.25, 05:09 • 3802 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Гарвардський університет
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки
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