Провідний канадський університет прийматиме студентів із Гарварда, чиї візи анулюють у США
Київ • УНН
Провідний канадський Університет Торонто пропонує притулок магістрам і аспірантам Гарварду, яких США позбавлять віз. Це дозволить студентам продовжити навчання за допомогою викладачів обох університетів.
Університет Торонто, Канада, прийматиме на навчання аспірантів та магістрів Гарварду, яким США не продовжуватимуть візи. Про це заявили у школі Мунка із глобальних справ при університеті Торонто, пише УНН.
Цієї осені школа Мунка зможе прийняти іноземних студентів-магістрів та аспірантів, які повертатимуться до Школи Кеннеді Гарвардського університету, на другий рік навчання, якщо вони не матимуть змоги залишитися або знову в'їхати до Сполучених Штатів через візові обмеження
Зазначається, що ця домовленість дозволить міжнародним студентам Гарварду "зберегти академічний момент й спільноту". "Ці студенти прослухають суміш курсів, які читатимуть викладачі Гарварду (як онлайн, так і особисто) й університету Торонто", - розповіли у канадському університеті.
Під час перебування в Канаді американські студенти "матимуть повний доступ до широкого спектру позанавчальних заходів та досвіду студентського життя".
Нагадаємо
Гарвардський університет веде переговори з іншими університетами щодо тимчасового розміщення іноземних студентів, яким заборонено в'їзд до США через обмеження Трампа. Розглядаються варіанти навчання за кордоном.
Суд у США дозволив Гарварду приймати іноземних студентів21.06.25, 05:09 • 3802 перегляди