Суд у США дозволив Гарварду приймати іноземних студентів

Федеральний суд Сполучених Штатыв Америки на невизначений термін заблокував заборону адміністрації президента Дональда Трампа на прийом іноземних студентів до Гарвардського університету. Про це інформує видання The Hill, передає УНН.

У п’ятницю, 20 червня, суддя Еллісон Берроуз на невизначений термін заборонила адміністрації Трампа позбавляти Гарвардський університет можливості приймати іноземних студентів та науковців, поки тривають судові позови.

Попереднє рішення судді Еллісон Берроуз продовжує тимчасову заборону, запроваджену минулого місяця після того, як адміністрація Трампа скасувала сертифікацію Гарварду в Програмі студентських та обмінних віз. Ця програма дозволяє університету приймати іноземних студентів і науковців.

Зазначається, що наразі іноземці становлять приблизно чверть студентського складу закладу.

Незадовго до цього президент США припустив у соцмережі Truth Social, що перебуває на порозі укладення "угоди" з Гарвардом.

Багато людей запитують, що відбувається з Гарвардським університетом і його великомасштабними порушеннями, які ми розглядаємо. Ми тісно співпрацюємо з Гарвардом, і цілком можливо, що протягом наступного тижня буде оголошено про укладення угоди