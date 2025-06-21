Суд у США дозволив Гарварду приймати іноземних студентів
Київ • УНН
Федеральний суд США на невизначений термін заблокував заборону адміністрації Дональда Трампа на прийом іноземних студентів до Гарвардського університету. Це рішення продовжує тимчасову заборону, введену після того, як адміністрація Трампа скасувала сертифікацію Гарварду в Програмі студентських та обмінних віз.
Федеральний суд Сполучених Штатыв Америки на невизначений термін заблокував заборону адміністрації президента Дональда Трампа на прийом іноземних студентів до Гарвардського університету. Про це інформує видання The Hill, передає УНН.
Деталі
У п’ятницю, 20 червня, суддя Еллісон Берроуз на невизначений термін заборонила адміністрації Трампа позбавляти Гарвардський університет можливості приймати іноземних студентів та науковців, поки тривають судові позови.
Попереднє рішення судді Еллісон Берроуз продовжує тимчасову заборону, запроваджену минулого місяця після того, як адміністрація Трампа скасувала сертифікацію Гарварду в Програмі студентських та обмінних віз. Ця програма дозволяє університету приймати іноземних студентів і науковців.
Зазначається, що наразі іноземці становлять приблизно чверть студентського складу закладу.
Незадовго до цього президент США припустив у соцмережі Truth Social, що перебуває на порозі укладення "угоди" з Гарвардом.
Багато людей запитують, що відбувається з Гарвардським університетом і його великомасштабними порушеннями, які ми розглядаємо. Ми тісно співпрацюємо з Гарвардом, і цілком можливо, що протягом наступного тижня буде оголошено про укладення угоди
Судова боротьба між Гарвардом і адміністрацією Трампа загострилася в останні тижні після того, як Трамп видав указ, який тимчасово зупиняє видачу міжнародних віз новим студентам. На початку червня суддя Еллісон Берроуз вже втрутилася в екстреному порядку, щоб призупинити дію цього указу, а в понеділок вислухала аргументи щодо його повного блокування. Остаточне рішення з цього питання вона ще не ухвалила.
Нагадаємо
22 травня 2025 року Адміністрація Трампа припинила прийом іноземних студентів до Гарвардського університету. Це сталося після суперечок щодо законності запиту записів Міністерством внутрішньої безпеки.
Також Адміністрація Трампа наказала призупинити запис на студентські візи та розширити перевірку соцмереж претендентів. Це було пов'язано з посиленням контролю над університетами та протестами.
Дональд Трамп підписав указ про заборону в'їзду в США більшості іноземних студентів, які планують навчання в Гарварді. Причиною є звинувачення університету у зв'язках з китайськими дослідниками.
У червні 2025 року Державний департамент США відновив процес видачі студентських віз, вимагаючи від заявників доступ до соцмереж. Мета — виявлення ворожого ставлення до США. Новим заявникам, які відмовляться, може бути відмовлено у візі.