Суд в США разрешил Гарварду принимать иностранных студентов

Федеральный суд Соединенных Штатов Америки на неопределенный срок заблокировал запрет администрации президента Дональда Трампа на прием иностранных студентов в Гарвардский университет. Об этом информирует издание The Hill, передает УНН.

В пятницу, 20 июня, судья Эллисон Берроуз на неопределенный срок запретила администрации Трампа лишать Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов и ученых, пока продолжаются судебные процессы.

Предварительное решение судьи Эллисон Берроуз продлевает временный запрет, введенный в прошлом месяце после того, как администрация Трампа отменила сертификацию Гарварда в Программе студенческих и обменных виз. Эта программа позволяет университету принимать иностранных студентов и ученых.

Отмечается, что сейчас иностранцы составляют примерно четверть студенческого состава заведения.

Незадолго до этого президент США предположил в соцсети Truth Social, что находится на пороге заключения "сделки" с Гарвардом.

Многие люди спрашивают, что происходит с Гарвардским университетом и его крупномасштабными нарушениями, которые мы рассматриваем. Мы тесно сотрудничаем с Гарвардом, и вполне возможно, что в течение следующей недели будет объявлено о заключении сделки