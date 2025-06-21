Суд в США разрешил Гарварду принимать иностранных студентов
Киев • УНН
Федеральный суд США на неопределенный срок заблокировал запрет администрации Дональда Трампа на прием иностранных студентов в Гарвардский университет. Это решение продлевает временный запрет, введенный после того, как администрация Трампа отменила сертификацию Гарварда в Программе студенческих и обменных виз.
Федеральный суд Соединенных Штатов Америки на неопределенный срок заблокировал запрет администрации президента Дональда Трампа на прием иностранных студентов в Гарвардский университет. Об этом информирует издание The Hill, передает УНН.
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В пятницу, 20 июня, судья Эллисон Берроуз на неопределенный срок запретила администрации Трампа лишать Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов и ученых, пока продолжаются судебные процессы.
Предварительное решение судьи Эллисон Берроуз продлевает временный запрет, введенный в прошлом месяце после того, как администрация Трампа отменила сертификацию Гарварда в Программе студенческих и обменных виз. Эта программа позволяет университету принимать иностранных студентов и ученых.
Отмечается, что сейчас иностранцы составляют примерно четверть студенческого состава заведения.
Незадолго до этого президент США предположил в соцсети Truth Social, что находится на пороге заключения "сделки" с Гарвардом.
Многие люди спрашивают, что происходит с Гарвардским университетом и его крупномасштабными нарушениями, которые мы рассматриваем. Мы тесно сотрудничаем с Гарвардом, и вполне возможно, что в течение следующей недели будет объявлено о заключении сделки
Судебная борьба между Гарвардом и администрацией Трампа обострилась в последние недели после того, как Трамп издал указ, который временно приостанавливает выдачу международных виз новым студентам. В начале июня судья Эллисон Берроуз уже вмешалась в экстренном порядке, чтобы приостановить действие этого указа, а в понедельник выслушала аргументы относительно его полной блокировки. Окончательное решение по этому вопросу она еще не приняла.
Напомним,
22 мая 2025 года Администрация Трампа прекратила прием иностранных студентов в Гарвардский университет. Это произошло после споров относительно законности запроса записей Министерством внутренней безопасности.
Также Администрация Трампа приказала приостановить запись на студенческие визы и расширить проверку соцсетей претендентов. Это было связано с усилением контроля над университетами и протестами.
Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США большинству иностранных студентов, планирующих обучение в Гарварде. Причиной являются обвинения университета в связях с китайскими исследователями.
В июне 2025 года Государственный департамент США возобновил процесс выдачи студенческих виз, требуя от заявителей доступ к соцсетям. Цель — выявление враждебного отношения к США. Новым заявителям, которые откажутся, может быть отказано в визе.