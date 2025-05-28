США призупиняють видачу студентських віз та розширюють перевірку соцмереж заявників

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала посольствам США по всьому світу припинити запис на отримання студентських віз. У дипвідомствах готують розширену перевірку таких заявників у соціальних мережах. Про це повідомляє УНН з посиланням ВВС.

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В офіційній записці йдеться, що перевірка користувачів соціальних мереж буде посилена для студентських та обмінних віз, що матиме "суттєві наслідки" для посольств та консульств.

Це відбувається під час широкомасштабних репресій з боку влади Трампа проти деяких найелітніших університетів Америки. Президент вважає ці установи надто ліберальними, звинувачуючи їх у неспроможності боротися з антисемітизмом, коли в кампусах розгорнулися пропалестинські протести.

У відповідь на цей крок Китай закликав США захистити іноземних студентів.

Ми закликаємо американську сторону рішуче захищати законні права та інтереси іноземних студентів, зокрема з Китаю. Сотні тисяч китайських студентів навчаються в університетах США – йдеться в офіційній заяві.

Самі університети також стурбовані розпорядженнями Білого дому. Багато з них значною мірою залежать від іноземних студентів, оскільки ці науковці часто платять більше за навчання.

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Іноземні студенти, які бажають навчатися в США, зазвичай повинні пройти співбесіду в посольстві США у своїй країні, перш ніж отримати схвалення.

Ми дуже серйозно ставимося до процесу перевірки тих, хто в'їжджає до країни, і ми збираємося продовжувати це робити - заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

У меморандумі, з яким ознайомився американський партнер BBC - CBS News, посольствам США доручено видалити зі своїх календарів будь-які майбутні зустрічі зі студентами, які прагнуть отримати американську візу. Але зазначено, що можна провести вже заплановані зустрічі.

Пауза у видачі віз триватиме "до подальших вказівок", написав державний секретар Марко Рубіо.

У службовій записці також зазначалося, що державний департамент готується до "розширення обов’язкової перевірки та інспектування поведінки претендентів у соціальних мережах", що застосовуватиметься до всіх заявників. У документі не уточнюється, що саме шукатиме перевірка.

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Адміністрація Трампа вже посилила перевірку студентських соціальних мереж. Такий крок пов'язують із посиленням репресій проти пропалестинських демонстрацій у кампусах.

У квітні Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) заявило, що розглядатиме "антисемітську діяльність у соціальних мережах та фізичне переслідування євреїв як підстави для відмови у виплаті імміграційної допомоги".

Нагадаємо

Уряд США заборонив Гарвардському університету приймати на навчання іноземних студентів. Це сталося після суперечок щодо законності запиту записів Міністерством внутрішньої безпеки.