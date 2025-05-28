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США призупиняють видачу студентських віз та розширюють перевірку соцмереж заявників

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Адміністрація Трампа наказала призупинити запис на студентські візи та розширити перевірку соцмереж претендентів. Це пов'язано з посиленням контролю над університетами та протестами.

США призупиняють видачу студентських віз та розширюють перевірку соцмереж заявників

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала посольствам США по всьому світу припинити запис на отримання студентських віз. У дипвідомствах готують розширену перевірку таких заявників у соціальних мережах. Про це повідомляє УНН з посиланням ВВС.

Деталі

В офіційній записці йдеться, що перевірка користувачів соціальних мереж буде посилена для студентських та обмінних віз, що матиме "суттєві наслідки" для посольств та консульств.

Це відбувається під час широкомасштабних репресій з боку влади Трампа проти деяких найелітніших університетів Америки. Президент вважає ці установи надто ліберальними, звинувачуючи їх у неспроможності боротися з антисемітизмом, коли в кампусах розгорнулися пропалестинські протести.

У відповідь на цей крок Китай закликав США захистити іноземних студентів.

Ми закликаємо американську сторону рішуче захищати законні права та інтереси іноземних студентів, зокрема з Китаю. Сотні тисяч китайських студентів навчаються в університетах США  

– йдеться в офіційній заяві.

Самі університети також стурбовані розпорядженнями Білого дому. Багато з них значною мірою залежать від іноземних студентів, оскільки ці науковці часто платять більше за навчання.

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Іноземні студенти, які бажають навчатися в США, зазвичай повинні пройти співбесіду в посольстві США у своїй країні, перш ніж отримати схвалення.

Ми дуже серйозно ставимося до процесу перевірки тих, хто в'їжджає до країни, і ми збираємося продовжувати це робити

- заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

У меморандумі, з яким ознайомився американський партнер BBC - CBS News, посольствам США доручено видалити зі своїх календарів будь-які майбутні зустрічі зі студентами, які прагнуть отримати американську візу. Але зазначено, що можна провести вже заплановані зустрічі.

Пауза у видачі віз триватиме "до подальших вказівок", написав державний секретар Марко Рубіо.

У службовій записці також зазначалося, що державний департамент готується до "розширення обов’язкової перевірки та інспектування поведінки претендентів у соціальних мережах", що застосовуватиметься до всіх заявників. У документі не уточнюється, що саме шукатиме перевірка.

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Адміністрація Трампа вже посилила перевірку студентських соціальних мереж. Такий крок пов'язують із посиленням репресій проти пропалестинських демонстрацій у кампусах.

У квітні Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) заявило, що розглядатиме "антисемітську діяльність у соціальних мережах та фізичне переслідування євреїв як підстави для відмови у виплаті імміграційної допомоги".

Нагадаємо

Уряд США заборонив Гарвардському університету приймати на навчання іноземних студентів. Це сталося після суперечок щодо законності запиту записів Міністерством внутрішньої безпеки.

Лілія Набока

Лілія Набока

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