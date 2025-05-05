Фон дер Ляєн назвала війну Трампа з університетами "гігантським прорахунком" і закликала науковців обирати Європу

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала політику адміністрації Дональда Трампа щодо вищої освіти у США, назвавши наступ на науку та скорочення фінансування "гігантським прорахунком" та оголосила про нову програму для європейських дослідників. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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"Роль науки в сучасному світі ставиться під сумнів. Інвестиції у фундаментальні, вільні та відкриті дослідження ставляться під сумнів. Який гігантський прорахунок", - заявила фон дер Ляєн. "У науки немає паспорта, статі, етнічної приналежності або політичної партії".

Як повідомляє ЗМІ, під час виступу із президентом Франції Еммануелем Макроном у паризькому університеті Сорбонна, фон дер Ляєн заявила, що ініціатива "Оберіть Європу для науки" висуне програму вартістю 500 мільйонів євро на період із 2025 до 2027 року для залучення іноземних дослідників із метою "допомоги найкращим і найяскравішим дослідникам та вченим із Європи та з усього світу".

Водночас низка спікерів на заході засудили дії адміністрації Трампа, зокрема спроби скоротити федеральне фінансування університетів і погрози урізати підтримку навчальних закладів, таких як Гарвард. Деякі з них назвали це проявом "зворотної просвіти".

Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету

За інформацією, Фон дер Ляєн, в свою чергу, не назвала ні американських дослідників, ні Трампа, але її цілі були зрозумілі. Під час свого виступу вона навела як приклад історію Марії Кюрі — вченої, яка втекла з окупованої росією Польщі до Франції, де досягла наукових вершин.

Фон дер Ляєн також оголосила, що вона висуне "Європейський закон про інновації" і "Стратегію стартапів і масштабування". За її словами, ці ініціативи мають на меті зменшити бюрократичні бар’єри та розширити доступ до венчурного капіталу, щоб ефективніше перетворювати наукові розробки на бізнес-можливості.

Вона також пообіцяла юридично кодифікувати свободу наукових досліджень на континенті, запропонувавши "Європейський закон про дослідницьку зону".

Фон дер Ляєн додала, що хоче, щоб до 2030 року країни ЄС витрачали 3% свого валового внутрішнього продукту на дослідження.

Нагадаємо

Раніше Reuters писав, що Гарвард ризикує втратити право зараховувати іноземних студентів та фінансування через вимоги США надати інформацію про власників студентських віз, підозрюваних у незаконних діях.