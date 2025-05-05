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Фон дер Ляйен назвала войну Трампа с университетами "гигантским просчетом" и призвала ученых выбирать Европу

Киев • УНН

 • 2524 просмотра

Глава Еврокомиссии раскритиковала Трампа за притеснения науки и призвала ученых выбирать Европу. Она анонсировала программу на 500 млн евро для привлечения иностранных исследователей.

Фон дер Ляйен назвала войну Трампа с университетами "гигантским просчетом" и призвала ученых выбирать Европу

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала политику администрации Дональда Трампа в отношении высшего образования в США, назвав наступление на науку и сокращение финансирования "гигантским просчетом" и объявила о новой программе для европейских исследователей. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Роль науки в современном мире ставится под сомнение. Инвестиции в фундаментальные, свободные и открытые исследования ставятся под сомнение. Какой гигантский просчет", - заявила фон дер Ляйен. "У науки нет паспорта, пола, этнической принадлежности или политической партии".

Как сообщает СМИ, во время выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном в парижском университете Сорбонна, фон дер Ляйен заявила, что инициатива "Выберите Европу для науки" выдвинет программу стоимостью 500 миллионов евро на период с 2025 по 2027 год для привлечения иностранных исследователей с целью "помощи лучшим и самым ярким исследователям и ученым из Европы и со всего мира".

В то же время ряд спикеров на мероприятии осудили действия администрации Трампа, в частности попытки сократить федеральное финансирование университетов и угрозы урезать поддержку учебных заведений, таких как Гарвард. Некоторые из них назвали это проявлением "обратного просвещения".

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По информации, Фон дер Ляйен, в свою очередь, не назвала ни американских исследователей, ни Трампа, но ее цели были понятны. Во время своего выступления она привела в пример историю Марии Кюри — ученого, которая бежала из оккупированной россией Польши во Францию, где достигла научных вершин.

Фон дер Ляйен также объявила, что она выдвинет "Европейский закон об инновациях" и "Стратегию стартапов и масштабирования". По ее словам, эти инициативы направлены на уменьшение бюрократических барьеров и расширение доступа к венчурному капиталу, чтобы эффективнее превращать научные разработки в бизнес-возможности.

Она также пообещала юридически кодифицировать свободу научных исследований на континенте, предложив "Европейский закон об исследовательской зоне".

Фон дер Ляйен добавила, что хочет, чтобы к 2030 году страны ЕС тратили 3% своего валового внутреннего продукта на исследования.

Напомним

Ранее Reuters писал, что Гарвард рискует потерять право зачислять иностранных студентов и финансирование из-за требований США предоставить информацию о владельцах студенческих виз, подозреваемых в незаконных действиях.

Алина Волянская

Алина Волянская

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