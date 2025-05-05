Фон дер Ляйен назвала войну Трампа с университетами "гигантским просчетом" и призвала ученых выбирать Европу

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала политику администрации Дональда Трампа в отношении высшего образования в США, назвав наступление на науку и сокращение финансирования "гигантским просчетом" и объявила о новой программе для европейских исследователей. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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"Роль науки в современном мире ставится под сомнение. Инвестиции в фундаментальные, свободные и открытые исследования ставятся под сомнение. Какой гигантский просчет", - заявила фон дер Ляйен. "У науки нет паспорта, пола, этнической принадлежности или политической партии".

Как сообщает СМИ, во время выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном в парижском университете Сорбонна, фон дер Ляйен заявила, что инициатива "Выберите Европу для науки" выдвинет программу стоимостью 500 миллионов евро на период с 2025 по 2027 год для привлечения иностранных исследователей с целью "помощи лучшим и самым ярким исследователям и ученым из Европы и со всего мира".

В то же время ряд спикеров на мероприятии осудили действия администрации Трампа, в частности попытки сократить федеральное финансирование университетов и угрозы урезать поддержку учебных заведений, таких как Гарвард. Некоторые из них назвали это проявлением "обратного просвещения".

Администрация Трампа заморозила более 2,2 млрд долларов для Гарвардского университета

По информации, Фон дер Ляйен, в свою очередь, не назвала ни американских исследователей, ни Трампа, но ее цели были понятны. Во время своего выступления она привела в пример историю Марии Кюри — ученого, которая бежала из оккупированной россией Польши во Францию, где достигла научных вершин.

Фон дер Ляйен также объявила, что она выдвинет "Европейский закон об инновациях" и "Стратегию стартапов и масштабирования". По ее словам, эти инициативы направлены на уменьшение бюрократических барьеров и расширение доступа к венчурному капиталу, чтобы эффективнее превращать научные разработки в бизнес-возможности.

Она также пообещала юридически кодифицировать свободу научных исследований на континенте, предложив "Европейский закон об исследовательской зоне".

Фон дер Ляйен добавила, что хочет, чтобы к 2030 году страны ЕС тратили 3% своего валового внутреннего продукта на исследования.

Напомним

Ранее Reuters писал, что Гарвард рискует потерять право зачислять иностранных студентов и финансирование из-за требований США предоставить информацию о владельцах студенческих виз, подозреваемых в незаконных действиях.