Администрация Трампа заморозила более 2,2 млрд долларов для Гарвардского университета

Администрация Трампа заморозила более 2,2 миллиарда долларов для Гарвардского университета. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

Федеральное правительство приняло решение приостановить гранты и контракты на общую сумму более 2,2 миллиарда долларов для Гарвардского университета из-за отказа выполнить требования администрации Дональда Трампа в борьбе с антисемитизмом.

В понедельник университет проинформировал, что не будет придерживаться ряда условий, включая правительственные реформы, изменения в руководстве и введение "политики приема на основе заслуг".

Кроме того, высшему учебному заведению было предложено осуществить проверки своих работников и преподавателей на предмет их взглядов на разнообразие, а также запретить ношение масок, которые, по информации правительства, используются пропалестинскими протестующими.

Напомним

Группа иностранных студентов подала иски против правительства США, обвиняя администрацию президента Дональда Трампа в незаконном лишении их права на пребывание в стране. Они оспаривают аннулирование их студенческих виз, которое произошло без предварительного уведомления и с нарушением процессуальных норм.

Иностранные студенты судятся с администрацией Трампа из-за отмены виз