Иностранные студенты судятся с администрацией Трампа из-за отмены виз
Киев • УНН
Иностранные студенты подают в суд на администрацию Трампа из-за виз. Им не предоставили возможности обжаловать действия правительства или предоставить объяснения относительно обстоятельств пребывания в США.
Иностранные студенты подают судебные жалобы против администрации Трампа из-за отмены виз. Об этом сообщает АР, передает УНН.
Детали
Несколько иностранных студентов подали иски против правительства США, обвиняя администрацию президента Дональда Трампа в незаконном лишении их права на пребывание в стране. Речь идет об аннулировании студенческих виз, которое произошло без предупреждения и с грубым нарушением процессуальных норм.
Истцы подчеркивают: им не предоставили возможности обжаловать действия правительства или предоставить объяснения относительно обстоятельств своего пребывания в США.
Согласно материалам дел, правительство не привело четких оснований для отмены виз и не соблюдало установленный порядок. Соответствующие обращения были направлены в Департамент внутренней безопасности, однако официальной реакции ведомства до сих пор нет.
Юристы студентов требуют немедленного пересмотра решений и призывают возобновить действие разрешений на пребывание для своих подзащитных.
Напомним
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