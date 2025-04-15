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Иностранные студенты судятся с администрацией Трампа из-за отмены виз

Киев • УНН

 • 5874 просмотра

Иностранные студенты подают в суд на администрацию Трампа из-за виз. Им не предоставили возможности обжаловать действия правительства или предоставить объяснения относительно обстоятельств пребывания в США.

Иностранные студенты судятся с администрацией Трампа из-за отмены виз

Иностранные студенты подают судебные жалобы против администрации Трампа из-за отмены виз. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

Несколько иностранных студентов подали иски против правительства США, обвиняя администрацию президента Дональда Трампа в незаконном лишении их права на пребывание в стране. Речь идет об аннулировании студенческих виз, которое произошло без предупреждения и с грубым нарушением процессуальных норм.

Истцы подчеркивают: им не предоставили возможности обжаловать действия правительства или предоставить объяснения относительно обстоятельств своего пребывания в США.

Согласно материалам дел, правительство не привело четких оснований для отмены виз и не соблюдало установленный порядок. Соответствующие обращения были направлены в Департамент внутренней безопасности, однако официальной реакции ведомства до сих пор нет.

Юристы студентов требуют немедленного пересмотра решений и призывают возобновить действие разрешений на пребывание для своих подзащитных.

Напомним

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что более 300 иностранных студентов лишены виз из-за участия в пропалестинских акциях протеста.

США отозвали визы более 300 иностранных студентов: что стало причиной28.03.25, 15:51 • 18582 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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