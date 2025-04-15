Іноземні студенти судяться з адміністрацією Трампа через скасування віз
Київ • УНН
Іноземні студенти позиваються проти адміністрації Трампа через візи. Їм не надали можливості оскаржити дії уряду або надати пояснення щодо обставин перебування у США.
Іноземні студенти подають судові скарги проти адміністрації Трампа через скасування віз. Про це повідомляє АР, передає УНН.
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Кілька іноземних студентів подали позови проти уряду США, звинувачуючи адміністрацію президента Дональда Трампа у незаконному позбавленні їх права на перебування в країні. Йдеться про анулювання студентських віз, яке відбулося без попередження та із грубим порушенням процесуальних норм.
Позивачі наголошують: їм не надали можливості оскаржити дії уряду або надати пояснення щодо обставин свого перебування у США.
Згідно з матеріалами справ, уряд не навів чітких підстав для скасування віз і не дотримався встановленого порядку. Відповідні звернення були спрямовані до Департаменту внутрішньої безпеки, однак офіційної реакції відомства досі немає.
Юристи студентів вимагають негайного перегляду рішень і закликають відновити дію дозволів на перебування для своїх підзахисних.
Нагадаємо
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що понад 300 іноземних студентів позбавлено віз через участь в пропалестинських акціях протесту.
США відкликали візи понад 300 іноземних студентів: що стало причиною28.03.25, 15:51 • 18582 перегляди