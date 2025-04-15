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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Іноземні студенти судяться з адміністрацією Трампа через скасування віз

Київ • УНН

 • 6012 перегляди

Іноземні студенти позиваються проти адміністрації Трампа через візи. Їм не надали можливості оскаржити дії уряду або надати пояснення щодо обставин перебування у США.

Іноземні студенти судяться з адміністрацією Трампа через скасування віз

Іноземні студенти подають судові скарги проти адміністрації Трампа через скасування віз. Про це повідомляє АР, передає УНН.

Деталі

Кілька іноземних студентів подали позови проти уряду США, звинувачуючи адміністрацію президента Дональда Трампа у незаконному позбавленні їх права на перебування в країні. Йдеться про анулювання студентських віз, яке відбулося без попередження та із грубим порушенням процесуальних норм.

Позивачі наголошують: їм не надали можливості оскаржити дії уряду або надати пояснення щодо обставин свого перебування у США.

Згідно з матеріалами справ, уряд не навів чітких підстав для скасування віз і не дотримався встановленого порядку. Відповідні звернення були спрямовані до Департаменту внутрішньої безпеки, однак офіційної реакції відомства досі немає.

Юристи студентів вимагають негайного перегляду рішень і закликають відновити дію дозволів на перебування для своїх підзахисних.

Нагадаємо

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що понад 300 іноземних студентів позбавлено віз через участь в пропалестинських акціях протесту.

США відкликали візи понад 300 іноземних студентів: що стало причиною28.03.25, 15:51 • 18582 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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