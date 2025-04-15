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The Guardian

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Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету

Київ • УНН

 • 6576 перегляди

Уряд США призупинив фінансування Гарварду на суму понад 2,2 млрд доларів. Причиною стала відмова університету виконувати вимоги щодо боротьби з антисемітизмом.

Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету

Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 мільярда доларів для Гарвардського університету. Про це повідомляє АР, передає УНН.

Деталі

Федеральний уряд ухвалив рішення призупинити гранти та контракти на загальну суму понад 2,2 мільярда доларів для Гарвардського університету через відмову виконати вимоги адміністрації Дональда Трампа в боротьбі з антисемітизмом.

У понеділок університет поінформував, що не дотримуватиметься низки умов, включаючи урядові реформи, зміни у керівництві та запровадження "політики прийому на основі заслуг".

Окрім того, вищому навчальному закладу було запропоновано здійснити перевірки своїх працівників і викладачів на предмет їх поглядів на різноманітність, а також заборонити носіння масок, які, за інформацією уряду, використовуються пропалестинськими протестувальниками.

Нагадаємо

Група іноземних студентів подала позови проти уряду США, звинувачуючи адміністрацію президента Дональда Трампа у незаконному позбавленні їх права на перебування в країні. Вони оскаржують анулювання їх студентських віз, яке відбулося без попереднього повідомлення та з порушенням процесуальних норм.

Іноземні студенти судяться з адміністрацією Трампа через скасування віз15.04.25, 00:23 • 5984 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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