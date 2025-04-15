Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету

Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 мільярда доларів для Гарвардського університету. Про це повідомляє АР, передає УНН.

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Федеральний уряд ухвалив рішення призупинити гранти та контракти на загальну суму понад 2,2 мільярда доларів для Гарвардського університету через відмову виконати вимоги адміністрації Дональда Трампа в боротьбі з антисемітизмом.

У понеділок університет поінформував, що не дотримуватиметься низки умов, включаючи урядові реформи, зміни у керівництві та запровадження "політики прийому на основі заслуг".

Окрім того, вищому навчальному закладу було запропоновано здійснити перевірки своїх працівників і викладачів на предмет їх поглядів на різноманітність, а також заборонити носіння масок, які, за інформацією уряду, використовуються пропалестинськими протестувальниками.

Нагадаємо

Група іноземних студентів подала позови проти уряду США, звинувачуючи адміністрацію президента Дональда Трампа у незаконному позбавленні їх права на перебування в країні. Вони оскаржують анулювання їх студентських віз, яке відбулося без попереднього повідомлення та з порушенням процесуальних норм.

Іноземні студенти судяться з адміністрацією Трампа через скасування віз