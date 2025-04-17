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Гарвард може втратити іноземних студентів через вимоги адміністрації Трампа

Київ • УНН

 • 2948 перегляди

Гарвард ризикує втратити право зараховувати іноземних студентів та фінансування через вимоги США надати інформацію про власників студентських віз, підозрюваних у незаконних діях.

Гарвард може втратити іноземних студентів через вимоги адміністрації Трампа

Гарвард під загрозою втрати іноземних студентів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Адміністрація Дональда Трампа заявила, що Гарвард може втратити право зараховувати іноземних студентів, якщо не виконає вимоги щодо надання інформації про окремих власників студентських віз.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем дала університету час до 30 квітня, аби той передав документи, пов’язані з діяльністю студентів, яких у Вашингтоні підозрюють у "незаконних і насильницьких діях". Йдеться, зокрема, про учасників протестів на підтримку Палестини, що відбулися у відповідь на воєнні дії Ізраїлю в Секторі Гази після нападу ХАМАС восени минулого року.

Якщо Гарвард не виконає вимоги, він ризикує втратити не лише статус міжнародного освітнього центру, а й значну частину державного фінансування.

У відповідь представники Гарварду заявили, що не відмовляться від своєї академічної незалежності й конституційних прав, однак дотримуватимуться чинного законодавства. Раніше університет повідомляв, що працює над запобіганням антисемітизму, не обмежуючи при цьому право на протест і свободу думки.

Нагадаємо

Гарвардський університет опинився під загрозою втрати звільнення від сплати податків. Податкова служба Америки розглядає можливість скасування податкових привілеїв, якими університет користувався протягом багатьох років.

Гарвардський університет може втратити податкові пільги через критику Трампа - CNN17.04.25, 02:34 • 3294 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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