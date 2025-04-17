Гарвард может потерять иностранных студентов из-за требований администрации Трампа

Гарвард под угрозой потери иностранных студентов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Администрация Дональда Трампа заявила, что Гарвард может потерять право зачислять иностранных студентов, если не выполнит требования по предоставлению информации об отдельных владельцах студенческих виз.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм дала университету время до 30 апреля, чтобы тот передал документы, связанные с деятельностью студентов, которых в Вашингтоне подозревают в "незаконных и насильственных действиях". Речь идет, в частности, об участниках протестов в поддержку Палестины, которые прошли в ответ на военные действия Израиля в Секторе Газа после нападения ХАМАС осенью прошлого года.

Если Гарвард не выполнит требования, он рискует потерять не только статус международного образовательного центра, но и значительную часть государственного финансирования.

В ответ представители Гарварда заявили, что не откажутся от своей академической независимости и конституционных прав, однако будут придерживаться действующего законодательства. Ранее университет сообщал, что работает над предотвращением антисемитизма, не ограничивая при этом право на протест и свободу мысли.

Напомним

Гарвардский университет оказался под угрозой потери освобождения от уплаты налогов. Налоговая служба Америки рассматривает возможность отмены налоговых привилегий, которыми университет пользовался в течение многих лет.

Гарвардский университет может потерять налоговые льготы из-за критики Трампа - CNN