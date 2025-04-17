Гарвардский университет может потерять налоговые льготы из-за критики Трампа - CNN

Гарвардский университет может потерять налоговые льготы. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Одно из самых престижных учебных заведений мира – Гарвардский университет оказался под угрозой потери освобождения от уплаты налогов. Налоговая служба Америки рассматривает возможность отмены налоговых привилегий, которыми университет пользовался в течение многих лет.

Как отмечается, окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время. Толчком к пересмотру налогового статуса Гарварда стала критика со стороны президента США Дональда Трампа, публично осудившего действия университета.

Напомним

Федеральное правительство США приняло решение приостановить гранты и контракты на общую сумму более 2,2 миллиарда долларов для Гарвардского университета из-за отказа выполнить требования администрации Дональда Трампа в борьбе с антисемитизмом.

Администрация Трампа заморозила более 2,2 млрд долларов для Гарвардского университета