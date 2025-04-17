Гарвардський університет може втратити податкові пільги через критику Трампа - CNN

Гарвардський університет може втратити податкові пільги. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Один із найпрестижніших навчальних закладів світу – Гарвардський університет опинився під загрозою втрати звільнення від сплати податків. Податкова служба Америки розглядає можливість скасування податкових привілеїв, якими університет користувався протягом багатьох років.

Як зазначається, остаточне рішення щодо цього питання може бути ухвалене вже найближчим часом. Поштовхом до перегляду податкового статусу Гарварду стала критика з боку президента США Дональда Трампа, який публічно засудив дії університету.

Нагадаємо

Федеральний уряд США ухвалив рішення призупинити гранти та контракти на загальну суму понад 2,2 мільярда доларів для Гарвардського університету через відмову виконати вимоги адміністрації Дональда Трампа в боротьбі з антисемітизмом.

Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету