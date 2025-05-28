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США приостанавливают выдачу студенческих виз и расширяют проверку соцсетей заявителей

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Администрация Трампа приказала приостановить запись на студенческие визы и расширить проверку соцсетей претендентов. Это связано с усилением контроля над университетами и протестами.

США приостанавливают выдачу студенческих виз и расширяют проверку соцсетей заявителей

Администрация президента США Дональда Трампа приказала посольствам США по всему миру прекратить запись на получение студенческих виз. В дипведомствах готовят расширенную проверку таких заявителей в социальных сетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В официальной записке говорится, что проверка пользователей социальных сетей будет усилена для студенческих и обменных виз, что будет иметь "существенные последствия" для посольств и консульств.

Это происходит во время широкомасштабных репрессий со стороны властей Трампа против некоторых самых элитных университетов Америки. Президент считает эти учреждения слишком либеральными, обвиняя их в неспособности бороться с антисемитизмом, когда в кампусах развернулись пропалестинские протесты.

В ответ на этот шаг Китай призвал США защитить иностранных студентов.

Мы призываем американскую сторону решительно защищать законные права и интересы иностранных студентов, в частности из Китая. Сотни тысяч китайских студентов учатся в университетах США  

– говорится в официальном заявлении.

Сами университеты также обеспокоены распоряжениями Белого дома. Многие из них в значительной степени зависят от иностранных студентов, поскольку эти ученые часто платят больше за обучение.

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Иностранные студенты, желающие учиться в США, обычно должны пройти собеседование в посольстве США в своей стране, прежде чем получить одобрение.

Мы очень серьезно относимся к процессу проверки тех, кто въезжает в страну, и мы собираемся продолжать это делать

- заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.

В меморандуме, с которым ознакомился американский партнер BBC - CBS News, посольствам США поручено удалить из своих календарей любые будущие встречи со студентами, стремящимися получить американскую визу. Но указано, что можно провести уже запланированные встречи.

Пауза в выдаче виз продлится "до дальнейших указаний", написал государственный секретарь Марко Рубио.

В служебной записке также отмечалось, что государственный департамент готовится к "расширению обязательной проверки и инспектирования поведения соискателей в социальных сетях", что будет применяться ко всем заявителям. В документе не уточняется, что именно будет искать проверка.

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Администрация Трампа уже усилила проверку студенческих социальных сетей. Такой шаг связывают с усилением репрессий против пропалестинских демонстраций в кампусах.

В апреле Министерство внутренней безопасности США (DHS) заявило, что будет рассматривать "антисемитскую деятельность в социальных сетях и физическое преследование евреев как основания для отказа в выплате иммиграционной помощи".

Напомним

Правительство США запретило Гарвардскому университету принимать на обучение иностранных студентов. Это произошло после споров о законности запроса записей Министерством внутренней безопасности.

Лилия Набока

Лилия Набока

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