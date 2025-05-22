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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Влада США заборонила Гарварду приймати іноземців

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

Адміністрація Трампа припинила прийом іноземних студентів до Гарвардського університету. Це сталося після суперечок щодо законності запиту записів Міністерством внутрішньої безпеки.

Влада США заборонила Гарварду приймати іноземців

Уряд США заборонив Гарвардському університету приймати на навчання іноземних студентів. Про це пише The New York Times, передає УНН

Деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа в четвер припинила прийом іноземних студентів до Гарвардського університету, націлившись на найважливіше джерело фінансування найстарішого та найбагатшого коледжу країни, що стало серйозним загостренням зусиль адміністрації з метою тиску на елітну школу, щоб вона відповідала програмі президента.

Адміністрація повідомила Гарвард про рішення після нещодавніх суперечок щодо законності великого запиту записів у рамках розслідування Міністерства внутрішньої безпеки, за словами трьох осіб, обізнаних про переговори. Люди говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати це питання публічно.

Останній крок, ймовірно, викличе друге юридичне оскарження з боку Гарварда. Університет подав до суду на адміністрацію минулого місяця через спробу уряду нав'язати зміни до його навчального плану, політики прийому та практики найму.

"Я пишу, щоб повідомити вам, що з цього моменту сертифікат Гарвардського університету за програмою студентського обміну та обміну для відвідувачів анулюється", — йдеться в листі, надісланому університету Крісті Ноем, міністром внутрішньої безпеки. Копію листа було отримано The New York Times.

Додамо

Цього року в Гарварді навчалося близько 6800 іноземних студентів, або приблизно 27 відсотків від загальної кількості студентів, згідно з даними про зарахування до університету. Це більше, ніж 19,7 відсотка у 2010 році.

Цей крок, ймовірно, матиме значний вплив на чистий прибуток університету. Навчання в Гарварді становить 59 320 доларів за навчальний рік, який починається цього року, і витрати можуть зрости майже до 87 000 доларів, якщо включити проживання та харчування. Іноземні студенти, як правило, платять більшу частку витрат на освіту порівняно з іншими студентами.

Представник Гарварда назвав дії адміністрації "незаконними".

"Ми повністю віддані збереженню здатності Гарварда приймати наших іноземних студентів і вчених, які приїхали з понад 140 країн і незмірно збагачують університет — і цю країну", — сказав Джейсон Ньютон, директор університету зі зв'язків зі ЗМІ. "Ми працюємо швидко, щоб надати керівництво та підтримку членам нашої спільноти. Ці відповідні дії загрожують серйозною шкодою спільноті Гарварда та нашій країні та підривають академічну та дослідницьку місію Гарварда".

Ноем опублікувала лист адміністрації в соціальних мережах пізніше в четвер.

У прес-релізі Міністерство внутрішньої безпеки надіслало суворе повідомлення іноземним студентам Гарварда: "Це означає, що Гарвард більше не може приймати іноземних студентів, а існуючі іноземні студенти повинні перевестися або втратити свій законний статус".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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