Власти США запретили Гарварду принимать иностранцев

Правительство США запретило Гарвардскому университету принимать на обучение иностранных студентов. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг прекратила прием иностранных студентов в Гарвардский университет, нацелившись на важнейший источник финансирования старейшего и богатейшего колледжа страны, что стало серьезным обострением усилий администрации с целью давления на элитную школу, чтобы она соответствовала программе президента.

Администрация сообщила Гарварду о решении после недавних споров о законности большого запроса записей в рамках расследования Министерства внутренней безопасности, по словам трех человек, осведомленных о переговорах. Люди говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Последний шаг, вероятно, вызовет второе юридическое обжалование со стороны Гарварда. Университет подал в суд на администрацию в прошлом месяце из-за попытки правительства навязать изменения в его учебный план, политику приема и практику найма.

"Я пишу, чтобы сообщить вам, что с этого момента сертификат Гарвардского университета по программе студенческого обмена и обмена для посетителей аннулируется", — говорится в письме, отправленном университету Кристи Ноэм, министром внутренней безопасности. Копия письма была получена The New York Times.

Добавим

В этом году в Гарварде обучалось около 6800 иностранных студентов, или примерно 27 процентов от общего числа студентов, согласно данным о зачислении в университет. Это больше, чем 19,7 процента в 2010 году.

Этот шаг, вероятно, окажет значительное влияние на чистую прибыль университета. Обучение в Гарварде составляет 59 320 долларов за учебный год, который начинается в этом году, и расходы могут вырасти почти до 87 000 долларов, если включить проживание и питание. Иностранные студенты, как правило, платят большую часть расходов на образование по сравнению с другими студентами.

Представитель Гарварда назвал действия администрации "незаконными".

"Мы полностью привержены сохранению способности Гарварда принимать наших иностранных студентов и ученых, приехавших из более чем 140 стран и неизмеримо обогащающих университет — и эту страну", — сказал Джейсон Ньютон, директор университета по связям со СМИ. "Мы работаем быстро, чтобы предоставить руководство и поддержку членам нашего сообщества. Эти ответные действия угрожают серьезным ущербом сообществу Гарварда и нашей стране и подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда".

Ноэм опубликовала письмо администрации в социальных сетях позже в четверг.

В пресс-релизе Министерство внутренней безопасности направило строгое сообщение иностранным студентам Гарварда: "Это означает, что Гарвард больше не может принимать иностранных студентов, а существующие иностранные студенты должны перевестись или потерять свой законный статус".