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США відновлюють видачу віз іноземним студентам, але вимагають доступу до облікових записів у соцмережах

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Державний департамент США відновив процес видачі студентських віз, вимагаючи від заявників доступ до соцмереж. Мета — виявлення ворожого ставлення до США. Новим заявникам, які відмовляться, може бути відмовлено у візі.

США відновлюють видачу віз іноземним студентам, але вимагають доступу до облікових записів у соцмережах

Державний департамент Сполучених Штатів Америки оголосив про відновлення призупиненого раніше процесу видачі студентських віз для іноземців. Водночас усі заявники тепер зобов’язані надати уряду доступ до своїх акаунтів у соціальних мережах. Про це інформує видання Associated Press (AP), передає УНН.

Деталі

У відомстві заявили, що консульські працівники перевірятимуть публікації та повідомлення на предмет виявлення ворожого ставлення до США, її уряду, культури, інституцій чи засадничих принципів.

Зазначається, що травневе рішення про призупинення розгляду студентських віз скасовано. Однак тепер новим заявникам, які відмовляться зробити свої соцмережі відкритими для перегляду, можуть відмовити у візі. Відмова розцінюється як спроба уникнути перевірки або приховати свою онлайн-активність.

За словами посадовців, адміністрація Трампа минулого місяця тимчасово припинила запис на співбесіди для нових студентських віз, готуючись до розширення перевірки активності іноземців у соцмережах.

Студенти по всьому світу з нетерпінням чекають, коли консульства США відновлять запис на співбесіду на отримання візи, оскільки час, що залишився до початку навчального року для бронювання квитків та пошуку житла, скорочується

- йдеться у дописі АР.

Як пише видання, у внутрішніх інструкціях для консулів зазначається, що ті повинні звертати увагу на "будь-які ознаки ворожості до громадян, культури, уряду, інституцій або засадничих принципів США".

Джаміль Джаффер, виконавчий директор Інституту Першої поправки Колумбійського університету, заявив, що нова політика нагадує ідеологічну перевірку часів Холодної війни, коли багатьом митцям і науковцям забороняли в’їзд до США.

Ця політика робить із кожного консула цензора, і вона неминуче охолоджуватиме політичне висловлення — як усередині США, так і за їхніми межами

- сказав Джаффер.

Іноземні студенти в США нині перебувають під посиленим наглядом з різних боків. Навесні адміністрація Трампа анулювала дозвіл на навчання для тисяч студентів, навіть тих, хто мав лише незначні правопорушення, як-от порушення правил дорожнього руху — згодом це рішення було скасоване.

Нагадаємо

22 травня 2025 року Адміністрація Трампа припинила прийом іноземних студентів до Гарвардського університету. Це сталося після суперечок щодо законності запиту записів Міністерством внутрішньої безпеки.

Наприкінці травня 2025 року Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США планують розпочати "агресивне" скасування віз для китайських студентів, що демонструє прагнення адміністрації президента Дональда Трампа до посилення контролю за іноземцями, які навчаються в американських університетах.

Також Адміністрація Трампа наказала призупинити запис на студентські візи та розширити перевірку соцмереж претендентів. Це було пов'язано з посиленням контролю над університетами та протестами.

Дональд Трамп підписав указ про заборону в'їзду в США більшості іноземних студентів, які планують навчання в Гарварді. Причиною є звинувачення університету у зв'язках з китайськими дослідниками.

Гарвард веде переговори з університетами щодо прийому студентів, які постраждали від візових обмежень Дональда Трампа09.06.25, 13:38 • 3376 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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