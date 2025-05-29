США анулюють візи китайським студентам на тлі ескалації репресій проти університетів
Київ • УНН
США планують скасовувати візи китайським студентам, пов'язаним з Компартією Китаю або критичними галузями. Це може загострити відносини між Америкою та Китаєм.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США планують розпочати "агресивне" скасування віз для китайських студентів, що демонструє прагнення адміністрації президента Дональда Трампа до посилення контролю за іноземцями, які навчаються в американських університетах. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Рубіо сказав, що серед студентів, яких це торкнеться, будуть "ті, хто має зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчається в критичних галузях". Він також додав, що США посилять контроль "за всіма майбутніми заявками на візи з Китайської Народної Республіки та Гонконгу".
У 2024 році Китай мав другу найбільшу кількість студентів у США після Індії. Міністерство закордонних справ Китаю не одразу відповіло на запит про коментар, зроблений у неробочий час.
Це рішення було ухвалене лише через кілька тижнів після того, як США та Китай домовилися про перемир'я у своїй тарифній війні. Питання скасування віз тепер може стати ще однією гарячою темою між двома найбільшими економіками світу, що потенційно може зруйнувати прогрес, досягнутий у врегулюванні торгівлі.
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Нове рішення Білого дому, спрямоване проти студентів і науки, з'явилося після розпорядження Рубіо посольствам США в усьому світі припинити призначення співбесід для отримання студентських віз. Оскільки адміністрація розглядає можливість посилення перевірки профілів заявників у соціальних мережах. Це є черговою спробою президента Дональда Трампа обмежити вступ іноземних студентів до американських шкіл через заяви про те, що вони можуть загрожувати національній безпеці США.
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