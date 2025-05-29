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США анулюють візи китайським студентам на тлі ескалації репресій проти університетів

Київ • УНН

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США планують скасовувати візи китайським студентам, пов'язаним з Компартією Китаю або критичними галузями. Це може загострити відносини між Америкою та Китаєм.

США анулюють візи китайським студентам на тлі ескалації репресій проти університетів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США планують розпочати "агресивне" скасування віз для китайських студентів, що демонструє прагнення адміністрації президента Дональда Трампа до посилення контролю за іноземцями, які навчаються в американських університетах. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

Рубіо сказав, що серед студентів, яких це торкнеться, будуть "ті, хто має зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчається в критичних галузях". Він також додав, що США посилять контроль "за всіма майбутніми заявками на візи з Китайської Народної Республіки та Гонконгу".

У 2024 році Китай мав другу найбільшу кількість студентів у США після Індії. Міністерство закордонних справ Китаю не одразу відповіло на запит про коментар, зроблений у неробочий час.

Це рішення було ухвалене лише через кілька тижнів після того, як США та Китай домовилися про перемир'я у своїй тарифній війні. Питання скасування віз тепер може стати ще однією гарячою темою між двома найбільшими економіками світу, що потенційно може зруйнувати прогрес, досягнутий у врегулюванні торгівлі.

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Недружній крок США також посилить напруженість у питанні продажу Китаю складних мікросхем та рішучості Пекіна обмежити доступ США до рідкісноземельних металів, яка не вщухає навіть після проривної угоди в Женеві щодо різке зниження мит на 90 днів, адже за пільговий період чиновники намагаються укласти ширшу угоду.

Ці дії мають на меті звести стіну між двома країнами. Я не думаю, що це допоможе полегшити майбутні торговельні переговори між двома сторонами

- зауважив директор Центру американських досліджень Університету Фуданя в Шанхаї Ву Сіньбо.

Нове рішення Білого дому, спрямоване проти студентів і науки, з'явилося після розпорядження Рубіо посольствам США в усьому світі припинити призначення співбесід для отримання студентських віз. Оскільки адміністрація розглядає можливість посилення перевірки профілів заявників у соціальних мережах. Це є черговою спробою президента Дональда Трампа обмежити вступ іноземних студентів до американських шкіл через заяви про те, що вони можуть загрожувати національній безпеці США.

Фон дер Ляєн назвала війну Трампа з університетами "гігантським прорахунком" і закликала науковців обирати Європу05.05.25, 13:52 • 5969 переглядiв

Білий дім розпочав серйозну війну з університетами, яка спочатку зосереджувалася на елітних університетах, таких як Гарвардський та Колумбійський, через антисемітизм. Це переросло в ще більшу атаку щодо ролі вищої освіти США та іноземних студентів, чиє навчання є важливим джерелом доходу для шкіл по всій країні.

Лілія Набока

Лілія Набока

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