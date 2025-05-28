Меланія Трамп спростувала чутки, що вендета Трампа проти Гарварду пов'язана з Берроном

Перша леді Меланія Трамп вчинила вкрай незвично, публічно спростувавши чутки у соцмережах, що президент США Дональд Трамп почав війну з Гарвардським університетом, оскільки навчальний заклад минулої весни нібито відхилив заявку на вступ молодшого сина Трампів - Беррона. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.

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Користувачі соціальних мереж припустили, що молодшого сина Трампа минулого року не прийняли до престижного навчального закладу. Чутки почали поширюватися минулого тижня після того, як Трамп заморозив для навчального закладу федеральні гранти на суму 2,65 мільярда доларів і спробував перешкодити набору іноземних студентів до університету, що пізніше було заблоковано американським суддею.

Користувачі X швидко відреагували на рішучі заходи Трампа. Дехто навіть припустив, що президент заздрить тому, що дочка колишнього президента Барака Обами, Малія, є випускницею Гарварду.

Беррон не подавав заявку до Гарварду, і будь-яке твердження про те, що він або хтось від його імені подавав заявку, є абсолютно неправдивим - заявив речник Меланії Нік Клеменс виданню The Palm Beach Post.

Після того, як його "прийняли до багатьох коледжів", Дональд Трамп підтвердив у вересні минулого року, що його молодший син навчатиметься в Школі Стерна при Нью-Йоркському університеті, щоб отримати ступінь з бізнесу, де річна вартість навчання стартує від 62 700 доларів на рік.

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

Нагадаємо

Адміністрація Трампа розриває федеральні контракти з Гарвардським університетом на 100 мільйонів доларів через звинувачення у расовій дискримінації та антисемітизмі. Білий дім тисне на університет, вимагаючи змін у політиці навчального закладу.