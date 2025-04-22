Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

Син президента США Беррон Трамп спілкується із приятелями по університету через Xbox, а не роздає номер телефону, з посиланням на джерело повідомляє Page Six, пише УНН.

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"Ми чули, що у сина Дональда та Меланії Трамп, Беррона, 19 років, з'явився новий режим спілкування з приятелями по університету у Нью-Йоркському університеті (NYU)", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що син Трампа, за яким постійно стежать агенти Секретної служби в кампусі, просив своїх однолітків спілкуватися онлайн через Discord, програму для чату для геймерів.

"Ми чули, що тепер він спілкується з приятелями на іншій ігровій платформі, Xbox", - зауважує видання.

"Він додав її до свого репертуару, - сказало джерело. - Це його улюблена платформа для спілкування".

TMZ повідомив, що Трамп "майже не існує" на території кампуса - швидко входить і виходить із класу і оточений Секретною службою, що ускладнює йому заводити друзів, як звичайному студенту університету.

"Наше джерело повідомляє нам, що першокурсник... підключається через ігрові платформи, тому що він не може дати свій номер телефону з міркувань безпеки і щоб його номер не став відомим громадськості", - зауважує видання.

Що стосується його особистого номера, то джерело пояснює, що його розголошення "створює більше проблем, ніж користі. Якщо люди отримають номер, вони його роздадуть, і тоді мільйон людей дзвонитимуть без зупинки. Вам доведеться постійно міняти номер, і це перетвориться на карусель".

"Ми чули, що Трамп не розмовляє з незнайомцями на платформі та дає свою ігрову інформацію лише тим, кого він особисто знає", - пише видання.

"Це культура геймерів-бро, вони запитують один у одного свій тег гравця, - говорить джерело. - Він знає людей".

Xbox дозволяє користувачам надсилати текстові повідомлення, а також використовувати голосовий чат.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп раніше хвалив технічну майстерність свого сина.

У березні він сказав Лорі Інгрем з Fox News: "Я вимкнув його ноутбук, сказав: "О, добре", і повернувся за п'ять хвилин, у нього був ноутбук. Я запитав: "Як ти це зробив?"

Схоже, його син відповів: "Не твоя справа, тату", - розповів президент.

"У нього неймовірні здібності до технологій", - сказав Трамп.