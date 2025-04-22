Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

Сын президента США Бэррон Трамп общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает номер телефона, со ссылкой на источник сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

"Мы слышали, что у сына Дональда и Мелании Трамп, Бэррона, 19 лет, появился новый режим общения с приятелями по университету в Нью-Йоркском университете (NYU)", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что сын Трампа, за которым постоянно следят агенты Секретной службы в кампусе, просил своих сверстников общаться онлайн через Discord, программу для чата для геймеров.

"Мы слышали, что теперь он общается с приятелями на другой игровой платформе, Xbox", - замечает издание.

"Он добавил ее в свой репертуар, - сказал источник. - Это его любимая платформа для общения".

TMZ сообщил, что Трамп "почти не существует" на территории кампуса - быстро входит и выходит из класса и окружен Секретной службой, что затрудняет ему заводить друзей, как обычному студенту университета.

"Наш источник сообщает нам, что первокурсник... подключается через игровые платформы, потому что он не может дать свой номер телефона из соображений безопасности и чтобы его номер не стал известен общественности", - замечает издание.

Что касается его личного номера, то источник объясняет, что его разглашение "создает больше проблем, чем пользы. Если люди получат номер, они его раздадут, и тогда миллион людей будут звонить без остановки. Вам придется постоянно менять номер, и это превратится в карусель".

"Мы слышали, что Трамп не разговаривает с незнакомцами на платформе и дает свою игровую информацию только тем, кого он лично знает", - пишет издание.

"Это культура геймеров-бро, они спрашивают друг у друга свой тег игрока, - говорит источник. - Он знает людей".

Xbox позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения, а также использовать голосовой чат.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп ранее хвалил техническое мастерство своего сына.

В марте он сказал Лори Ингрэм из Fox News: "Я выключил его ноутбук, сказал: "О, хорошо", и вернулся через пять минут, у него был ноутбук. Я спросил: "Как ты это сделал?"

Похоже, его сын ответил: "Не твое дело, папа", - рассказал президент.

"У него невероятные способности к технологиям", - сказал Трамп.