Мелания Трамп опровергла слухи, что вендетта Трампа против Гарварда связана с Бэрроном

Первая леди Мелания Трамп поступила крайне необычно, публично опровергнув слухи в соцсетях, что президент США Дональд Трамп начал войну с Гарвардским университетом, поскольку учебное заведение прошлой весной якобы отклонило заявку на поступление младшего сына Трампов - Бэррона. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Пользователи социальных сетей предположили, что младшего сына Трампа в прошлом году не приняли в престижное учебное заведение. Слухи начали распространяться на прошлой неделе после того, как Трамп заморозил для учебного заведения федеральные гранты на сумму 2,65 миллиарда долларов и попытался помешать набору иностранных студентов в университет, что позже было заблокировано американским судьей.

Пользователи X быстро отреагировали на решительные меры Трампа. Некоторые даже предположили, что президент завидует тому, что дочь бывшего президента Барака Обамы, Малия, является выпускницей Гарварда.

Бэррон не подавал заявку в Гарвард, и любое утверждение о том, что он или кто-то от его имени подавал заявку, является абсолютно неправдивым