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Мелания Трамп опровергла слухи, что вендетта Трампа против Гарварда связана с Бэрроном

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Первая леди США опровергла слухи, что президент Дональд Трамп отомстил Гарварду из-за отказа сыну во вступлении. У Трампов заверили, что Бэррон не подавал туда заявку, а будет учиться в Нью-Йоркском университете.

Мелания Трамп опровергла слухи, что вендетта Трампа против Гарварда связана с Бэрроном

Первая леди Мелания Трамп поступила крайне необычно, публично опровергнув слухи в соцсетях, что президент США Дональд Трамп начал войну с Гарвардским университетом, поскольку учебное заведение прошлой весной якобы отклонило заявку на поступление младшего сына Трампов - Бэррона. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Детали

Пользователи социальных сетей предположили, что младшего сына Трампа в прошлом году не приняли в престижное учебное заведение. Слухи начали распространяться на прошлой неделе после того, как Трамп заморозил для учебного заведения федеральные гранты на сумму 2,65 миллиарда долларов и попытался помешать набору иностранных студентов в университет, что позже было заблокировано американским судьей.

Пользователи X быстро отреагировали на решительные меры Трампа. Некоторые даже предположили, что президент завидует тому, что дочь бывшего президента Барака Обамы, Малия, является выпускницей Гарварда.

Бэррон не подавал заявку в Гарвард, и любое утверждение о том, что он или кто-то от его имени подавал заявку, является абсолютно неправдивым

 - заявил представитель Мелании Ник Клеменс изданию The Palm Beach Post.

После того, как его "приняли во многие колледжи", Дональд Трамп подтвердил в сентябре прошлого года, что его младший сын будет учиться в Школе Стерна при Нью-Йоркском университете, чтобы получить степень по бизнесу, где годовая стоимость обучения стартует от 62 700 долларов в год.

Напомним

Администрация Трампа разрывает федеральные контракты с Гарвардским университетом на 100 миллионов долларов из-за обвинений в расовой дискриминации и антисемитизме. Белый дом давит на университет, требуя изменений в политике учебного заведения.

Лилия Набока

Лилия Набока

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