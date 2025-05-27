Адміністрація Трамп розірве федеральні контракти з Гарвардським університетом

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір скасувати всі федеральні контракти з Гарвардським університетом на загальну суму 100 мільйонів доларів. І це рішення стане черговим витком ескалації протистояння між Білим домом та навчальним закладом американської Ліги плюща. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

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Комісар Федеральної служби закупівель Джош Грюнбаум у листі, який є у розпорядженні видання, доручив федеральним агентствам переглянути свої контракти та розірвати ті, які вони вважають некритично важливими, і за необхідності обрати собі інших підрядників державних замовлень.

Адміністрація загальних служб США (GSA) допомагає всім федеральним агентствам у перегляді можливостей припинення або передачі їхніх контрактів федерального уряду з Гарвардським університетом та його філіями. Цей перегляд відповідає директиві Адміністрації, згідно з якою всі федеральні служби повинні непохитно підтримувати та просувати стратегічні пріоритети агентств - йдеться у листі.

Вартість контрактів уточнив посадовець, обізнаний з ситуацією, який розповів про дії адміністрації Білого дому на умовах анонімності.

У листі Грюнбаума стверджується, що Гарвард продовжує "вдаватися до расової дискримінації, зокрема у процесі вступу та в інших сферах студентського життя". І зазначається, що уряд "усвідомлює нещодавні події в Гарвардському університеті, пов’язані з антисемітськими діями, які свідчать про тривожну відсутність турботи закладу про безпеку та добробут єврейських студентів".

Адміністрація Трампа вже вжила заходів для заморожування фінансування та блокування можливостей Гарварду навчати іноземних студентів. Гарвард є найстарішим і найбагатшим університетом США з фондом у 53 мільярди доларів.

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Посадовці Білого дому чинять тиск на навчальні заклади з метою запровадження масштабних змін у їхній політиці, які, за словами представників університетів, порушують свободу слова та їхні академічні місії. Гарвард потрапив у центрі уваги цієї кампанії Трампа. Його адміністрація вже призупинила понад 2,6 мільярда доларів федерального фінансування досліджень університету і заявила, що навчальний заклад не зможе отримати нове фінансування.

Уряд вимагав низки змін у політиці навчального закладу у якості умови продовження фінансування. Він зажадав від університету переглянути систему управління, трансформувати систему залучення та найму викладачів. Він Гарварду також вимагали припинити прийом іноземних студентів, які, на думку чиновників, вороже ставляться до американських цінностей.

Нагадаємо

Уряд США заборонив Гарвардському університету приймати на навчання іноземних студентів. Це сталося після суперечок щодо законності запиту записів Міністерством внутрішньої безпеки.