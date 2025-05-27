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Администрация Трампа разорвет федеральные контракты с Гарвардским университетом

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Администрация Трампа разрывает федеральные контракты с Гарвардским университетом на 100 миллионов долларов из-за обвинений в расовой дискриминации и антисемитизме. Белый дом давит на университет, требуя изменений в политике.

Администрация Трампа разорвет федеральные контракты с Гарвардским университетом

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить все федеральные контракты с Гарвардским университетом на общую сумму 100 миллионов долларов. И это решение станет очередным витком эскалации противостояния между Белым домом и учебным заведением американской Лиги плюща. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Комиссар Федеральной службы закупок Джош Грюнбаум в письме, которое имеется в распоряжении издания, поручил федеральным агентствам пересмотреть свои контракты и расторгнуть те, которые они считают некритически важными, и при необходимости выбрать себе других подрядчиков государственных заказов.

Администрация общих служб США (GSA) помогает всем федеральным агентствам в пересмотре возможностей прекращения или передачи их контрактов федерального правительства с Гарвардским университетом и его филиалами. Этот пересмотр соответствует директиве Администрации, согласно которой все федеральные службы должны непоколебимо поддерживать и продвигать стратегические приоритеты агентств

- говорится в письме.

Стоимость контрактов уточнил чиновник, осведомленный с ситуацией, который рассказал о действиях администрации Белого дома на условиях анонимности.

В письме Грюнбаума утверждается, что Гарвард продолжает "прибегать к расовой дискриминации, в частности в процессе поступления и в других сферах студенческой жизни". И отмечается, что правительство "осознает недавние события в Гарвардском университете, связанные с антисемитскими действиями, которые свидетельствуют о тревожном отсутствии заботы заведения о безопасности и благополучии еврейских студентов".

Администрация Трампа уже приняла меры для замораживания финансирования и блокирования возможностей Гарварда обучать иностранных студентов. Гарвард является старейшим и самым богатым университетом США с фондом в 53 миллиарда долларов.

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Чиновники Белого дома оказывают давление на учебные заведения с целью введения масштабных изменений в их политике, которые, по словам представителей университетов, нарушают свободу слова и их академические миссии. Гарвард попал в центре внимания этой кампании Трампа. Его администрация уже приостановила более 2,6 миллиарда долларов федерального финансирования исследований университета и заявила, что учебное заведение не сможет получить новое финансирование.

Правительство требовало ряд изменений в политике учебного заведения в качестве условия продолжения финансирования. Он потребовал от университета пересмотреть систему управления, трансформировать систему привлечения и найма преподавателей. Он Гарварду также требовали прекратить прием иностранных студентов, которые, по мнению чиновников, враждебно относятся к американским ценностям.

Напомним

Правительство США запретило Гарвардскому университету принимать на обучение иностранных студентов. Это произошло после споров о законности запроса записей Министерством внутренней безопасности.

Лилия Набока

Лилия Набока

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