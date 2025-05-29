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США аннулируют визы китайских студентов на фоне эскалации репрессий

Киев • УНН

 • 398 просмотра

США планируют отменять визы китайским студентам, связанным с Компартией Китая или критическими отраслями. Это может обострить отношения между Америкой и Китаем.

США аннулируют визы китайских студентов на фоне эскалации репрессий

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США планируют начать "агрессивную" отмену виз для китайских студентов, что демонстрирует стремление администрации президента Дональда Трампа к усилению контроля за иностранцами, обучающимися в американских университетах. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали 

Рубио сказал, что среди студентов, которых это коснется, будут "те, кто имеет связи с Коммунистической партией Китая или учится в критических отраслях". Он также добавил, что США усилят контроль "за всеми будущими заявками на визы из Китайской Народной Республики и Гонконга".

В 2024 году Китай имел второе по величине количество студентов в США после Индии. Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на запрос о комментарии, сделанный в нерабочее время.

Это решение было принято всего через несколько недель после того, как США и Китай договорились о перемирии в своей тарифной войне. Вопрос отмены виз теперь может стать еще одной горячей темой между двумя крупнейшими экономиками мира, что потенциально может разрушить прогресс, достигнутый в урегулировании торговли.

Иностранные студенты судятся с администрацией Трампа из-за отмены виз15.04.25, 00:23 • 6718 просмотров

Недружественный шаг США также усилит напряженность в вопросе продажи Китаю сложных микросхем и решимости Пекина ограничить доступ США к редкоземельным металлам, которая не утихает даже после прорывного соглашения в Женеве о резком снижении пошлин на 90 дней, ведь за льготный период чиновники пытаются заключить более широкое соглашение.

Эти действия направлены на то, чтобы возвести стену между двумя странами. Я не думаю, что это поможет облегчить будущие торговые переговоры между двумя сторонами

- отметил директор Центра американских исследований Университета Фуданя в Шанхае Ву Синьбо.

Новое решение Белого дома, направленное против студентов и науки, появилось после распоряжения Рубио посольствам США во всем мире прекратить назначение собеседований для получения студенческих виз. Поскольку администрация рассматривает возможность усиления проверки профилей заявителей в социальных сетях. Это является очередной попыткой президента Дональда Трампа ограничить поступление иностранных студентов в американские школы из-за заявлений о том, что они могут угрожать национальной безопасности США.

Фон дер Ляйен назвала войну Трампа с университетами "гигантским просчетом" и призвала ученых выбирать Европу05.05.25, 13:52 • 5969 просмотров

Белый дом начал серьезную войну с университетами, которая сначала сосредотачивалась на элитных университетах, таких как Гарвардский и Колумбийский, из-за антисемитизма. Это переросло в еще большую атаку в отношении роли высшего образования США и иностранных студентов, чье обучение является важным источником дохода для школ по всей стране.

Лилия Набока

Лилия Набока

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