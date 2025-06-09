Гарвард веде переговори з університетами щодо прийому студентів, які постраждали від візових обмежень Дональда Трампа

Гарвардський університет вів переговори з провідними американськими та міжнародними університетами щодо тимчасового розміщення іноземних студентів, яким заборонено роботу коледжу через жорсткі заходи президента Дональда Трампа. Про це пише УНН із посиланням на Financial Times.

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За словами викладачів цих установ, лідери Чиказького університету та Лондонської школи бізнесу обговорювали питання адаптації студентів, прийнятих на наступний навчальний рік до Гарварду, яким тепер загрожує відмова у візах. Інші університети США вивчають способи допомогти своїм нинішнім та іноземним студентам, які приїжджають, зокрема переміщуючи їх до кампусів за межами країни. Адміністрація Трампа заборонила Гарварду приймати іноземних студентів у рамках своєї ширшої кампанії проти того, що, на її думку, є ліберальною упередженістю та антисемітизмом в американських кампусах. Минулого тижня суддя тимчасово заморозив дію наказу, відтермінувавши дії Трампа.

Адміністрація призупинила розгляд усіх заявок на отримання віз від потенційних студентів, які бажають навчатися будь-де в країні, посилюючи перевірки біографічних даних, зокрема через соціальні мережі. Вона також скасувала візи та затримала іноземних студентів, які, за її словами, були причетні до протестів, головним чином проти Ізраїлю через війну з ХАМАС у Газі. Кампанія ризикує скоротити фінансування установ, які стали залежними від доходів від плати за навчання понад 1,1 мільйона іноземних громадян, що навчаються в США. Більшість цих студентів з Китаю та Індії. За оцінками Міністерства торгівлі, іноземні студенти отримують економічну вигоду в розмірі 45 мільярдів доларів на рік.

Nafsa, мережа університетів та осіб, що займаються міжнародною освітою, розкритикувала "неприйнятний напад на і без того ретельний процес перевірки та моніторингу, який створює атмосферу невизначеності та страху".

Керівник ETS Аміт Севак, яка проводить найбільший тест з англійської мови для іноземних студентів, що вступають до університетів США, повідомив Financial Times, що кількість заявок на тести скоротилася на два відсотки.

Зараз, коли осінній семестр вже не за горами, деякі іноземні студенти можуть відрахуватися, відкласти подання заявок або перейти до інших навчальних закладів. Найбільш серйозні наслідки це матиме у 2026 році – сказав він.

Минулого тижня Гарвард розпочав нову правову кампанію, щоб заблокувати останні кроки Трампа, спрямовані на те, щоб перешкодити йому приймати іноземних студентів.

Розробляються плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, щоб іноземні студенти та науковці могли продовжувати свою роботу в Гарварді цього літа та протягом наступного навчального року – сказав президент Гарварду Алан Гарбер.

Трамп зосередив свої найзапекліші нападки на Гарвард, який приймає 27 відсотків своїх студентів з-за кордону. Однак іноземні студенти в університетах по всій країні висловили побоювання, що якщо вони повернуться додому на літо, їх можуть не прийняти знову. Сюзанна Рівера, президент коледжу Макалестер у Міннеаполісі, п'ята частина студентів якого є іноземцями, розпочала кампанію зі збору коштів серед випускників та створює додаткові стажування для підтримки іноземних студентів, які вирішили не виїжджати зі США на свята.

Наше занепокоєння зараз полягає в тому, що ці зміни в політиці можуть створити перешкоди, які завадять студентам повернутися до кампусу або новим – вступити до них. Серед іноземних студентів серед нас поширений страх, що якщо вони повернуться додому, то можуть поставати перед труднощами під час повторного в’їзду, навіть якщо у них є дійсна віза – сказала вона.

Нью-Йоркський університет, Північно-Східний університет та Халт належать до університетів з кампусами в інших країнах, що дозволяє їм перерозподіляти місця за кордоном для студентів, які не є громадянами США, якщо затримки з візами тривають. Кілька інших мають філії в Катарі. Мартін Бем, виконавчий віце-президент Міжнародної бізнес-школи Халта, сказав, що поки що не бачив жодних проблем із візами у майбутніх студентів.

Однак, делегування викладання університетам-партнерам може призвести до ускладнень через різну вартість та академічні стандарти, а також невизначеність щодо того, чи можуть студенти отримувати кредити за курси, пройдені в інших місцях. Грант Корнвелл, президент Роллінз-коледжу у Флориді, де близько 10 відсотків студентів навчаються з-за кордону, сказав, що присутність іноземних студентів дає більше, ніж просто фінансові переваги.

Ці перспективи збагачують клас, що безпосередньо відповідає нашій місії: дати учням змогу навчатися разом із людьми та від людей, які бачать світ по-іншому. Як нинішні, так і нові студенти стурбовані, очікуючи на призначення віз для нових видач та поновлення. Ми вважаємо, що це може мати негативний вплив на наступні роки - сказав він.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав указ про заборону в'їзду в США більшості іноземних студентів, які планують навчання в Гарварді. Причиною є звинувачення університету у зв'язках з китайськими дослідниками.