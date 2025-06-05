Трамп обмежив доступ іноземних студентів до Гарварда
Київ • УНН
Дональд Трамп підписав указ про заборону в'їзду в США більшості іноземних студентів, які планують навчання в Гарварді. Причиною є звинувачення університету у зв'язках з китайськими дослідниками.
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє в'їзд до країни більшості іноземних студентів, що планують навчання в Гарвардському університеті. Про це пише УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
У документі зазначено, що в'їзд дозволено лише тим, чия присутність визнана "в інтересах національної безпеки".
Указ також доручає державному секретарю США Марко Рубіо розглянути можливість відкликання віз у студентів, які вже перебувають у США. Термін дії указу - шість місяців з можливістю продовження.
Адміністрація Трампа звинувачує Гарвард у "неналежному управлінні програмами для іноземних студентів", зокрема у відсутності звітності про дисциплінарні порушення та зв'язках з китайськими дослідниками.
Доповнення
Минулого місяця Міністерство внутрішньої безпеки США намагалося позбавити Гарвард сертифікації у федеральній базі даних студентських віз, але суд заблокував це рішення після позову університету. Окрім того, Державний департамент наказав посольствам та консульствам проводити додаткову перевірку всіх, хто планує відвідати Гарвард, включаючи студентів, викладачів, гостей та туристів.
Довідково
Гарвардський університет - один з провідних вищих навчальних закладів США, де понад 27% студентів є іноземцями. Університет активно залучає студентів з усього світу та має значну кількість міжнародних програм.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у квітні цього року адміністрація Дональда Трампа заявила, що Гарвард може втратити право зараховувати іноземних студентів, якщо не виконає вимоги щодо надання інформації про окремих власників студентських віз.
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