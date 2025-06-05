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Трамп ограничил доступ иностранных студентов в Гарвард

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США большинству иностранных студентов, планирующих обучение в Гарварде. Причиной являются обвинения университета в связях с китайскими исследователями.

Трамп ограничил доступ иностранных студентов в Гарвард

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в страну большинству иностранных студентов, планирующих обучение в Гарвардском университете. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

В документе отмечено, что въезд разрешен только тем, чье присутствие признано "в интересах национальной безопасности".

Указ также поручает государственному секретарю США Марко Рубио рассмотреть возможность отзыва виз у студентов, которые уже находятся в США. Срок действия указа - шесть месяцев с возможностью продления.

Администрация Трампа обвиняет Гарвард в "ненадлежащем управлении программами для иностранных студентов", в частности в отсутствии отчетности о дисциплинарных нарушениях и связях с китайскими исследователями.

Дополнение

В прошлом месяце Министерство внутренней безопасности США пыталось лишить Гарвард сертификации в федеральной базе данных студенческих виз, но суд заблокировал это решение после иска университета. Кроме того, Государственный департамент приказал посольствам и консульствам проводить дополнительную проверку всех, кто планирует посетить Гарвард, включая студентов, преподавателей, гостей и туристов.

Справочно

Гарвардский университет - один из ведущих высших учебных заведений США, где более 27% студентов являются иностранцами. Университет активно привлекает студентов со всего мира и имеет значительное количество международных программ.

Напомним

Как сообщал УНН, в апреле этого года администрация Дональда Трампа заявила, что Гарвард может потерять право зачислять иностранных студентов, если не выполнит требования по предоставлению информации об отдельных владельцах студенческих виз.

Администрация Трампа разорвет федеральные контракты с Гарвардским университетом27.05.25, 16:08 • 2288 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политикаНовости Мира
Министерство внутренней безопасности США
Марко Рубио
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
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