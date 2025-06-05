Трамп ограничил доступ иностранных студентов в Гарвард
Киев • УНН
Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США большинству иностранных студентов, планирующих обучение в Гарварде. Причиной являются обвинения университета в связях с китайскими исследователями.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в страну большинству иностранных студентов, планирующих обучение в Гарвардском университете. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
В документе отмечено, что въезд разрешен только тем, чье присутствие признано "в интересах национальной безопасности".
Указ также поручает государственному секретарю США Марко Рубио рассмотреть возможность отзыва виз у студентов, которые уже находятся в США. Срок действия указа - шесть месяцев с возможностью продления.
Администрация Трампа обвиняет Гарвард в "ненадлежащем управлении программами для иностранных студентов", в частности в отсутствии отчетности о дисциплинарных нарушениях и связях с китайскими исследователями.
Дополнение
В прошлом месяце Министерство внутренней безопасности США пыталось лишить Гарвард сертификации в федеральной базе данных студенческих виз, но суд заблокировал это решение после иска университета. Кроме того, Государственный департамент приказал посольствам и консульствам проводить дополнительную проверку всех, кто планирует посетить Гарвард, включая студентов, преподавателей, гостей и туристов.
Справочно
Гарвардский университет - один из ведущих высших учебных заведений США, где более 27% студентов являются иностранцами. Университет активно привлекает студентов со всего мира и имеет значительное количество международных программ.
Напомним
Как сообщал УНН, в апреле этого года администрация Дональда Трампа заявила, что Гарвард может потерять право зачислять иностранных студентов, если не выполнит требования по предоставлению информации об отдельных владельцах студенческих виз.
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