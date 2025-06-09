Гарвард ведет переговоры с университетами о приеме студентов, пострадавших от визовых ограничений Дональда Трампа

Гарвардский университет вел переговоры с ведущими американскими и международными университетами о временном размещении иностранных студентов, которым запрещена работа колледжа из-за жестких мер президента Дональда Трампа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По словам преподавателей этих учреждений, лидеры Чикагского университета и Лондонской школы бизнеса обсуждали вопросы адаптации студентов, принятых на следующий учебный год в Гарвард, которым теперь грозит отказ в визах. Другие университеты США изучают способы помочь своим нынешним и иностранным студентам, которые приезжают, в частности, перемещая их в кампусы за пределами страны. Администрация Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов в рамках своей более широкой кампании против того, что, по ее мнению, является либеральной предвзятостью и антисемитизмом в американских кампусах. На прошлой неделе судья временно заморозил действие приказа, отсрочив действия Трампа.

Администрация приостановила рассмотрение всех заявок на получение виз от потенциальных студентов, желающих учиться где-либо в стране, усиливая проверки биографических данных, в частности, через социальные сети. Она также отменила визы и задержала иностранных студентов, которые, по ее словам, были причастны к протестам, главным образом против Израиля из-за войны с ХАМАС в Газе. Кампания рискует сократить финансирование учреждений, которые стали зависимыми от доходов от платы за обучение более 1,1 миллиона иностранных граждан, обучающихся в США. Большинство этих студентов из Китая и Индии. По оценкам Министерства торговли, иностранные студенты получают экономическую выгоду в размере 45 миллиардов долларов в год.

Nafsa, сеть университетов и лиц, занимающихся международным образованием, раскритиковала "неприемлемое нападение на и без того тщательный процесс проверки и мониторинга, который создает атмосферу неопределенности и страха".

Руководитель ETS Амит Севак, которая проводит самый большой тест по английскому языку для иностранных студентов, поступающих в университеты США, сообщил Financial Times, что количество заявок на тесты сократилось на два процента.

Сейчас, когда осенний семестр уже не за горами, некоторые иностранные студенты могут отчислиться, отложить подачу заявок или перейти в другие учебные заведения. Наиболее серьезные последствия это будет иметь в 2026 году – сказал он.

На прошлой неделе Гарвард начал новую правовую кампанию, чтобы заблокировать последние шаги Трампа, направленные на то, чтобы помешать ему принимать иностранных студентов.

Разрабатываются планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы иностранные студенты и ученые могли продолжать свою работу в Гарварде этим летом и в течение следующего учебного года – сказал президент Гарварда Алан Гарбер.

Трамп сосредоточил свои самые ожесточенные нападки на Гарвард, который принимает 27 процентов своих студентов из-за рубежа. Однако иностранные студенты в университетах по всей стране выразили опасения, что если они вернутся домой на лето, их могут не принять снова. Сюзанна Ривера, президент колледжа Макалестер в Миннеаполисе, пятая часть студентов которого являются иностранцами, начала кампанию по сбору средств среди выпускников и создает дополнительные стажировки для поддержки иностранных студентов, которые решили не выезжать из США на праздники.

Наша обеспокоенность сейчас заключается в том, что эти изменения в политике могут создать препятствия, которые помешают студентам вернуться в кампус или новым – поступить в них. Среди иностранных студентов среди нас распространен страх, что если они вернутся домой, то могут столкнуться с трудностями при повторном въезде, даже если у них есть действительная виза – сказала она.

Нью-Йоркский университет, Северо-Восточный университет и Халт относятся к университетам с кампусами в других странах, что позволяет им перераспределять места за рубежом для студентов, которые не являются гражданами США, если задержки с визами продолжаются. Несколько других имеют филиалы в Катаре. Мартин Бем, исполнительный вице-президент Международной бизнес-школы Халта, сказал, что пока что не видел никаких проблем с визами у будущих студентов.

Однако, делегирование преподавания университетам-партнерам может привести к осложнениям из-за разной стоимости и академических стандартов, а также неопределенности относительно того, могут ли студенты получать кредиты за курсы, пройденные в других местах. Грант Корнвелл, президент Роллинз-колледжа во Флориде, где около 10 процентов студентов учатся из-за рубежа, сказал, что присутствие иностранных студентов дает больше, чем просто финансовые преимущества.

Эти перспективы обогащают класс, что непосредственно соответствует нашей миссии: дать учащимся возможность учиться вместе с людьми и от людей, которые видят мир по-другому. Как нынешние, так и новые студенты обеспокоены, ожидая назначения виз для новых выдач и обновления. Мы считаем, что это может иметь негативное влияние на последующие годы - сказал он.

Напомним

Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США большинству иностранных студентов, планирующих обучение в Гарварде. Причиной являются обвинения университета в связях с китайскими исследователями.