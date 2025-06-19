США возобновляют выдачу виз иностранным студентам, но требуют доступа к учетным записям в соцсетях

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объявил о возобновлении ранее приостановленного процесса выдачи студенческих виз для иностранцев. Одновременно все заявители теперь обязаны предоставить правительству доступ к своим аккаунтам в социальных сетях. Об этом информирует издание Associated Press (AP), передает УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что консульские работники будут проверять публикации и сообщения на предмет выявления враждебного отношения к США, ее правительству, культуре, институтам или основополагающим принципам.

Отмечается, что майское решение о приостановлении рассмотрения студенческих виз отменено. Однако теперь новым заявителям, которые откажутся сделать свои соцсети открытыми для просмотра, могут отказать в визе. Отказ расценивается как попытка избежать проверки или скрыть свою онлайн-активность.

По словам должностных лиц, администрация Трампа в прошлом месяце временно приостановила запись на собеседования для новых студенческих виз, готовясь к расширению проверки активности иностранцев в соцсетях.

Студенты по всему миру с нетерпением ждут, когда консульства США возобновят запись на собеседование на получение визы, поскольку время, оставшееся до начала учебного года для бронирования билетов и поиска жилья, сокращается. - говорится в сообщении AP.

Как пишет издание, во внутренних инструкциях для консулов отмечается, что те должны обращать внимание на "любые признаки враждебности к гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам США".

Джамиль Джаффер, исполнительный директор Института Первой поправки Колумбийского университета, заявил, что новая политика напоминает идеологическую проверку времен Холодной войны, когда многим художникам и ученым запрещали въезд в США.

Эта политика делает из каждого консула цензора, и она неизбежно будет охлаждать политическое выражение — как внутри США, так и за их пределами. - сказал Джаффер.

Иностранные студенты в США в настоящее время находятся под усиленным надзором с разных сторон. Весной администрация Трампа аннулировала разрешение на обучение для тысяч студентов, даже тех, кто имел лишь незначительные правонарушения, как-то нарушение правил дорожного движения — впоследствии это решение было отменено.

Напомним

22 мая 2025 года Администрация Трампа приостановила прием иностранных студентов в Гарвардский университет. Это произошло после споров относительно законности запроса записей Министерством внутренней безопасности.

В конце мая 2025 года Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США планируют начать "агрессивное" отмену виз для китайских студентов, что демонстрирует стремление администрации президента Дональда Трампа к усилению контроля за иностранцами, которые учатся в американских университетах.

Также Администрация Трампа предписала приостановить запись на студенческие визы и расширить проверку соцсетей претендентов. Это было связано с усилением контроля над университетами и протестами.

Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США большинству иностранных студентов, планирующих обучение в Гарварде. Причиной являются обвинения университета в связях с китайскими исследователями.

Гарвард ведет переговоры с университетами о приеме студентов, пострадавших от визовых ограничений Дональда Трампа