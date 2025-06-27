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Ведущий канадский университет будет принимать студентов из Гарварда, чьи визы будут аннулированы в США

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Ведущий канадский Университет Торонто предлагает приют магистрам и аспирантам Гарварда, которых США лишат виз. Это позволит студентам продолжить обучение с помощью преподавателей обоих университетов.

Ведущий канадский университет будет принимать студентов из Гарварда, чьи визы будут аннулированы в США

Университет Торонто, Канада, будет принимать на обучение аспирантов и магистров Гарварда, которым США не будут продлевать визы. Об этом заявили в школе Мунка по глобальным делам при университете Торонто, пишет УНН.

Этой осенью школа Мунка сможет принять иностранных студентов-магистров и аспирантов, которые будут возвращаться в Школу Кеннеди Гарвардского университета, на второй год обучения, если они не смогут остаться или снова въехать в Соединенные Штаты из-за визовых ограничений

- говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что эта договоренность позволит международным студентам Гарварда "сохранить академический момент и сообщество". "Эти студенты прослушают смесь курсов, которые будут читать преподаватели Гарварда (как онлайн, так и лично) и университета Торонто", - рассказали в канадском университете.

Во время пребывания в Канаде американские студенты "будут иметь полный доступ к широкому спектру внеучебных мероприятий и опыта студенческой жизни".

Напомним

Гарвардский университет ведет переговоры с другими университетами о временном размещении иностранных студентов, которым запрещен въезд в США из-за ограничений Трампа. Рассматриваются варианты обучения за границей.

Суд в США разрешил Гарварду принимать иностранных студентов21.06.25, 05:09 • 3796 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Гарвардский университет
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты
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