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Нью-Йорк Таймс

Госдеп планирует ввести залоги до 15 тысяч долларов за визу в США

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Государственный департамент США предлагает 12-месячную пилотную программу, которая потребует от заявителей на бизнес- и туристические визы из определенных стран вносить денежный залог до $15 000. Это касается стран с высоким уровнем превышения срока пребывания или слабым контролем безопасности внутренних документов.

Госдеп планирует ввести залоги до 15 тысяч долларов за визу в США

Государственный департамент США предлагает обязать заявителей на бизнес- и туристические визы вносить денежный залог до $15 000 за право въезда в Соединенные Штаты, что может сделать этот процесс недоступным для многих людей. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

В сообщении, которое будет опубликовано в Федеральном реестре во вторник, департамент отмечает, что начнет 12-месячную пилотную программу. В ее рамках лица из стран, которые считаются имеющими высокий уровень превышения срока пребывания по визе или слабый контроль безопасности внутренних документов, могут быть обязаны внести залог в размере $5 000, $10 000 или $15 000 при подаче заявки на визу.

Эта инициатива появилась на фоне ужесточения администрацией Трампа требований к заявителям на визы. На прошлой неделе Госдепартамент объявил, что многие лица, подающие заявление на продление визы, должны будут проходить дополнительное личное собеседование, чего ранее не требовалось. Кроме того, предлагается, чтобы участники программы визовой лотереи имели действующие паспорта своей страны гражданства.

Предварительный текст сообщения о залоге, опубликованный на сайте Федерального реестра в понедельник, указывает, что пилотная программа вступит в силу в течение 15 дней после официальной публикации. Ее цель — гарантировать, что правительство США не будет нести финансовую ответственность, если посетитель нарушит условия своей визы.

Иностранцы, подающие заявку на получение виз как временные посетители с деловой или туристической целью и являющиеся гражданами стран, которые Госдепартамент определил как имеющие высокие показатели нарушения сроков пребывания, с недостаточным уровнем проверки и безопасности, или которые предлагают гражданство через инвестиции без требования проживания, могут попасть под действие пилотной программы

- говорится в сообщении.

Конкретный перечень стран будет обнародован после вступления программы в силу. Также отмечается, что залог может быть отменен в зависимости от индивидуальных обстоятельств заявителя.

Это требование не будет касаться граждан стран, участвующих в программе безвизовых поездок (Visa Waiver Program), которая позволяет пребывание в США до 90 дней с туристической или деловой целью. В программе сейчас участвуют 42 страны, преимущественно европейские, а также некоторые страны Азии, Ближнего Востока и других регионов.

Издание отмечает, что идея визовых залогов рассматривалась и в прошлом, но ни разу не была реализована. Государственный департамент ранее не поддерживал такую инициативу из-за сложности процесса внесения и возврата залога, а также из-за возможных негативных представлений общественности.

Однако сейчас департамент заявляет, что предыдущая позиция не имеет подтверждения в виде последних примеров или доказательств, поскольку визовые залоги в целом не требовались в недавние годы.

Ведущий канадский университет будет принимать студентов из Гарварда, чьи визы будут аннулированы в США27.06.25, 07:15 • 3972 просмотра

Ольга Розгон

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