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США можуть розширити заборону на в’їзд для 36 країн – Reuters

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. Причинами є проблеми з безпекою документів та міграційна співпраця.

США можуть розширити заборону на в’їзд для 36 країн – Reuters

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість додати ще 36 країн до списку обмежень на в’їзд до США через невиконання вимог безпеки та міграційної співпраці.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство закордонних справ США розглядає можливість обмеження в’їзду з 36 країн, які не відповідають вимогам безпеки.

Міністерство визначило 36 країн, щодо яких існує занепокоєння, і яким може бути рекомендовано повне або часткове призупинення в’їзду, якщо вони не виконають встановлені критерії та вимоги протягом 60 днів

- йдеться у внутрішньому меморандумі, підписаному Державним секретарем Марко Рубіо.

Причинами занепокоєння названі ненадійні документи, проблеми з безпекою паспортів, відмова приймати назад депортованих громадян, перевищення термінів перебування за візами, а також потенційна участь громадян цих країн у терористичній чи антиамериканській діяльності.

До списку входять країни Африки, Азії, Близького Сходу та Карибського регіону, серед яких: Ангола, Єгипет, Нігерія, Сирія, Зімбабве та інші.

Державний департамент прагне захищати нашу країну та її громадян, дотримуючись найвищих стандартів національної безпеки та громадської безпеки через візову систему

 - заявив високопосадовець відомства.

Додатково

Країни мають 60 днів на приведення своїх систем у відповідність до американських вимог. У разі невиконання буде введено повну або часткову заборону на в’їзд. Це продовження жорсткої імміграційної політики адміністрації Трампа. Згідно з президентським указом від 4 червня, вже було введено обмеження для 12 країн, а ще 7 – частково обмежено. Зокрема, триває вислання венесуельських громадян, які перебувають у США без правових підстав.

У найближчі 60 днів Держдепартамент має оприлюднити рекомендації щодо запровадження обмежень для конкретних країн. Очікується, що список буде затверджений на початку серпня.

Довідка

Президентський указ №10949 (4 червня 2025 року) запровадив повну заборону на в’їзд для громадян: Афганістану, М’янми, Чаду, Демократичної Республіки Конго, Еритреї, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Ємену, Гаїті та Екваторіальної Гвінеї. Часткові обмеження стосуються: Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

Нагадаємо

Уперше заборону на в’їзд з релігійно та політично мотивованих міркувань Дональд Трамп запровадив у 2017 році. Після кількох судових викликів, вона була підтверджена Верховним судом США у 2018 році. У січні 2025 року президент Трамп підписав указ EO 14161, який започаткував новий етап візових перевірок та перевірки надійності партнерських країн. Читайте також США призупиняють видачу студентських віз та розширюють перевірку соцмереж заявників 

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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