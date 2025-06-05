Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн - CNN

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заборонив в’їзд на територію Штатів громадянам 12 країн та запровадив обмеження для жителів ще 7 країн. Про це інформує CNN із посиланням на джерела, передає УНН.

Зазначається, що Президент США Дональд Трамп оголосив про заборону в’їзду на територію Сполучених Штатів громадянам з 12 країн: Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Як повідомляє CNN, заборона запроваджена з посиланням "на ризики для безпеки".

Президент Трамп виконує свою обіцянку захистити американців від небезпечних іноземних суб’єктів, які хочуть приїхати в нашу країну і завдати нам шкоди. Ці здраві обмеження діють тільки в окремих країнах і включають місця, де відсутня відповідна перевірка, де спостерігається високий рівень прострочених віз або де не надається інформація про особистості та загрозах