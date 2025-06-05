Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн - CNN
Київ • УНН
Дональд Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн через ризики для безпеки. Для 7 інших країн діятимуть часткові обмеження, з винятками для деяких категорій.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заборонив в’їзд на територію Штатів громадянам 12 країн та запровадив обмеження для жителів ще 7 країн. Про це інформує CNN із посиланням на джерела, передає УНН.
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Зазначається, що Президент США Дональд Трамп оголосив про заборону в’їзду на територію Сполучених Штатів громадянам з 12 країн: Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.
Як повідомляє CNN, заборона запроваджена з посиланням "на ризики для безпеки".
Президент Трамп виконує свою обіцянку захистити американців від небезпечних іноземних суб’єктів, які хочуть приїхати в нашу країну і завдати нам шкоди. Ці здраві обмеження діють тільки в окремих країнах і включають місця, де відсутня відповідна перевірка, де спостерігається високий рівень прострочених віз або де не надається інформація про особистості та загрозах
Для громадян таких семи країн діятимуть часткові обмеження: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан і Венесуела.
Заборона передбачає винятки для законних постійних резидентів, власників діючих віз, певних категорій віз та осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США.
За словами представника Білого дому, Трамп прийняв остаточне рішення про підписання цього указу після антисемітського нападу у штаті Колорадо. Він розглядав це питання і раніше, але недільний напад прискорив прийняття рішення.
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