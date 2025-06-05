Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN
Киев • УНН
Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран из-за рисков для безопасности. Для 7 других стран будут действовать частичные ограничения, с исключениями для некоторых категорий.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запретил въезд на территорию Штатов гражданам 12 стран и ввел ограничения для жителей еще 7 стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Президент США Дональд Трамп объявил о запрете въезда на территорию Соединенных Штатов гражданам из 12 стран: Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
Как сообщает CNN, запрет введен со ссылкой "на риски для безопасности".
Президент Трамп выполняет свое обещание защитить американцев от опасных иностранных субъектов, которые хотят приехать в нашу страну и нанести нам вред. Эти здравые ограничения действуют только в отдельных странах и включают места, где отсутствует соответствующая проверка, где наблюдается высокий уровень просроченных виз или где не предоставляется информация о личностях и угрозах
Для граждан таких семи стран будут действовать частичные ограничения: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.
Запрет предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев действующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США.
По словам представителя Белого дома, Трамп принял окончательное решение о подписании этого указа после антисемитского нападения в штате Колорадо. Он рассматривал этот вопрос и раньше, но воскресное нападение ускорило принятие решения.
Напомним
Администрация Трампа приказала приостановить запись на студенческие визы и расширить проверку соцсетей претендентов. Это связано с усилением контроля над университетами и протестами.
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