Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запретил въезд на территорию Штатов гражданам 12 стран и ввел ограничения для жителей еще 7 стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Отмечается, что Президент США Дональд Трамп объявил о запрете въезда на территорию Соединенных Штатов гражданам из 12 стран: Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Как сообщает CNN, запрет введен со ссылкой "на риски для безопасности".

Президент Трамп выполняет свое обещание защитить американцев от опасных иностранных субъектов, которые хотят приехать в нашу страну и нанести нам вред. Эти здравые ограничения действуют только в отдельных странах и включают места, где отсутствует соответствующая проверка, где наблюдается высокий уровень просроченных виз или где не предоставляется информация о личностях и угрозах