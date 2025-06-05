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Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран из-за рисков для безопасности. Для 7 других стран будут действовать частичные ограничения, с исключениями для некоторых категорий.

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запретил въезд на территорию Штатов гражданам 12 стран и ввел ограничения для жителей еще 7 стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Президент США Дональд Трамп объявил о запрете въезда на территорию Соединенных Штатов гражданам из 12 стран: Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Как сообщает CNN, запрет введен со ссылкой "на риски для безопасности".

Президент Трамп выполняет свое обещание защитить американцев от опасных иностранных субъектов, которые хотят приехать в нашу страну и нанести нам вред. Эти здравые ограничения действуют только в отдельных странах и включают места, где отсутствует соответствующая проверка, где наблюдается высокий уровень просроченных виз или где не предоставляется информация о личностях и угрозах

- написала в соцсети X заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон.

Для граждан таких семи стран будут действовать частичные ограничения: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Запрет предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев действующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США.

По словам представителя Белого дома, Трамп принял окончательное решение о подписании этого указа после антисемитского нападения в штате Колорадо. Он рассматривал этот вопрос и раньше, но воскресное нападение ускорило принятие решения.

Напомним

Администрация Трампа приказала приостановить запись на студенческие визы и расширить проверку соцсетей претендентов. Это связано с усилением контроля над университетами и протестами.

США аннулируют визы китайских студентов на фоне эскалации репрессий29.05.25, 07:42 • 2966 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Лаос
Республика Конго
Гаити
Куба
Белый дом
Туркменистан
Венесуэла
Афганистан
Мьянма
Дональд Трамп
Чад
Ливия
Сомали
Соединённые Штаты
Судан
Иран
Йемен
Brent Oil
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