В столице Ирана возле Верховного суда произошла стрельба, в результате которой погибли двое судей. Еще один человек получил ранения во время инцидента на оживленной площади Тегерана.
В столице Чада Нджамене прозвучали выстрелы возле президентского дворца. Министр иностранных дел заявил, что военные контролируют ситуацию и защищают президента.
В столице Чада Нджамене произошла стрельба возле президентского дворца после прибытия колонны военной техники. По предварительным данным, это была попытка нападения боевиков «Боко Харам», есть погибшие и раненые.
Кот-д'Ивуар объявил о выводе 600 французских военных со своей территории. Сенегал также подтвердил закрытие французских военных баз до конца 2025 года, что ослабляет военное влияние Франции в регионе.
Трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Центральной Африке отменена из-за отказа делегации Руанды. Руанда настаивала на прямом диалоге между ДР Конго и повстанческой группировкой «М23».
Правительство чада объявило о прекращении оборонного соглашения с Францией, которое приведет к выводу 1000 французских военных. Это решение может усилить влияние России в регионе из-за деятельности "Вагнера" и пропаганды.
Власти Чада освободили группу россиян и белоруса, включая пропагандиста Максима Шугалея, связанного с ЧВК "Вагнер". Их задержали в сентябре 2024 года во время президентских выборов в стране.
Арктическое всемирное хранилище семян пополнилось 30 000 новыми образцами из 21 страны. Это самое большое пополнение с 2020 года, что свидетельствует о растущих опасениях относительно угрозы конфликтов и изменения климата для продовольственной безопасности.
По мнению ученых, первые попытки людей заниматься врачебным делом зафиксированы около 30 тысяч лет назад. В XVIII - XIX веках медицина начала приобретать современные черты, ведь было сделано много научных открытий и изобретений.
В Южно-Африканской Республике выпало до двух метров снега, что заблокировало движение на дорогах. Закрыто шоссе между двумя крупнейшими провинциями, экстренные службы работают над помощью застрявшим водителям.
Центральноафриканская страна Чад страдает от сильных наводнений с июля. По данным ООН, стихия унесла 503 жизни, пострадали 1,7 млн человек, уничтожено 200 тыс. домов и затоплено 350 тыс. га угодий.
В Нигерии произошел взрыв в кафе, погибли по меньшей мере 16 человек. Полиция подозревает причастность террористической группировки «Боко Харам», которая воюет с правительством с 2009 года.
Махамат Идрисс Деби, который захватил власть в Чаде в 2021 году, набрал 61% голосов на президентских выборах, согласно предварительным результатам.
Россия развернула военно-биологические лаборатории в Африке, в том числе вблизи границы с Чадом в Центральноафриканской Республике, вероятно, для изучения и потенциального использования в качестве оружия вирусных заболеваний, не характерных для России.
Российские войска вошли на военную базу США в Нигере после того, как нигерская хунта изгнала американские войска из страны.
США планируют вывести большую часть своих войск из Чада и Нигера, поскольку они работают над обновлением соглашений, регулирующих роль американских военных и их антитеррористические операции в этих африканских странах.
Венгрия отказалась предоставить Украине 18 миллионов долларов на вооружение. По словам министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, его страна выступает за мирные переговоры по регулированию конфликта в Украине.
Американский суд приговорил блогера-миллионершу Руби Франке к 60 годам заключения за жестокое обращение с детьми после того, как ее истощенный сын сбежал из дома в поисках еды и воды, а дочь имела следы побоев и недоедания.