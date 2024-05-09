Россия разместила военные биологические лаборатории возле африканского континента. Эта деятельность свидетельствует о том, что Москва работает над созданием новых военных вирусов и средств защиты для своих сил. Об этом сообщает Институт Роберта Лансинга (RLI), передает УНН.

Детали

RLI удалось обнаружить одну из таких лабораторий на севере Центральноафриканской Республики вблизи границы с Чадом. Она расположена неподалеку хлопковой фабрики на территории больницы Боссангоа (провинция Уам), места, где базируются подразделения группы Вагнера.

По данным, больница осуществляет свою деятельность в пользу Петербургского института иммунологии и микробиологии имени Пастера, который, подобно Научно-производственному центру "Вектор", действует в рамках агентства Роспотребнадзора.

Ранее центр "Вектор" упоминался в контексте изучения работы российских военных вирусологов с вирусом Эбола.

Дополнение

Больница Боссангоа располагает необходимым оборудованием для исследования инфекционных заболеваний. Существует также высокая вероятность, что сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России работают в лаборатории на непостоянной основе.

Вирусные заболевания, с которыми российские военные вирусологи сталкиваются в Африке, не являются типичными для России, вероятно, целью этого исследования является вооружение заболеваний, распространяемых вирусами.

Аналитики считают, что российские биологические лаборатории действуют в Чаде, что соответствует намерениям Москвы укрепить свое присутствие в стране.

"Птицы" из украинских "биолабораторий": ВСУ ловко уничтожили оккупантов в окрестностях Бахмута