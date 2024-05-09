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Росія використовує Африку як базу для біолабораторій – RLI

Росія використовує Африку як базу для біолабораторій – RLI

Київ • УНН

 • 25848 перегляди

Росія розгорнула військово-біологічні лабораторії в Африці, в тому числі поблизу кордону з Чадом у Центральноафриканській Республіці, ймовірно, для вивчення і потенційного використання в якості зброї вірусних захворювань, не характерних для Росії.

Росія розмістила військові біологічні лабораторії біля африканського континенту. Ця діяльність свідчить про те, що Москва працює над створенням нових військових вірусів та засобів захисту для своїх сил. Про це повідомляє Інститут Роберта Лансінга (RLI), передає УНН.

Деталі

RLI вдалося виявити одну з таких лабораторій на півночі Центральноафриканської Республіки поблизу кордону з Чадом. Вона розташована неподалік бавовняної фабрики на території лікарні Боссангоа (провінція Уам), місця, де базуються підрозділи групи Вагнера.

За даними, лікарня здійснює свою діяльність на користь Петербурзького інституту імунології та мікробіології імені Пастера, який, подібно до Науково-виробничого центру "Вектор", діє в рамках агентства Росспоживнагляд.

Раніше центр "Вектор" згадувався у контексті вивчення роботи російських військових вірусологів із вірусом Ебола.

Доповнення

Лікарня Боссангоа має у своєму розпорядженні необхідне обладнання для дослідження інфекційних захворювань. Існує також висока ймовірність, що співробітники 48-го Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії працюють у лабораторії на непостійній основі.

Вірусні захворювання, з якими в Африці стикаються російські військові вірусологи, не є типовими для Росії, ймовірно, метою цього дослідження є озброєння захворювань, що поширюються вірусами.

Аналітики вважають, що російські біологічні лабораторії діють у Чаді, що відповідає намірам Москви зміцнити свою присутність у країні.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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