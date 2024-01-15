"Птахи" з українських “біолабораторій”: ЗСУ вправно знищили окупантів на околицях Бахмуту
Київ • УНН
Українські військові використовували безпілотник для виявлення та знищення російських окупантів, які намагалися штурмувати їхні позиції під Бахмутом.
Українські військові за допомогою БПЛА виявили та знищили російських загарбників, які намагалися штурмувати позиції 5-ї ОШБр на околицях Бахмуту.
Про це повідомляє у своєму Telegram, 5-а окрема штурмова Київської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, передає УНН.
До окупантів, які намагалися штурмувати позиції 5 ОШБр на околицях Бахмуту, прилетіли генномодифіковані "птахи" з українських біолабораторій
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Вказується, що розбити позиції російських загарбників про застосування БпЛА вдалося завдяки бойовій роботі оператора БПЛА з позивним Ворон.
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