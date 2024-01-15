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"Птахи" з українських “біолабораторій”: ЗСУ вправно знищили окупантів на околицях Бахмуту

"Птахи" з українських “біолабораторій”: ЗСУ вправно знищили окупантів на околицях Бахмуту

Київ • УНН

 • 98777 перегляди

Українські військові використовували безпілотник для виявлення та знищення російських окупантів, які намагалися штурмувати їхні позиції під Бахмутом.

Українські військові за допомогою БПЛА виявили та знищили російських загарбників, які намагалися штурмувати позиції 5-ї ОШБр на околицях Бахмуту.

Про це повідомляє у своєму Telegram, 5-а окрема штурмова Київської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, передає УНН.

До окупантів, які намагалися штурмувати позиції 5 ОШБр на околицях Бахмуту, прилетіли генномодифіковані "птахи" з українських біолабораторій

- ідеться у повідомленні

"Реанімація не допоможе": у Повітряних силах прокоментували ураження ворожого Іл-2215.01.24, 16:07 • 25346 переглядiв

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 Вказується, що розбити позиції російських загарбників про застосування БпЛА вдалося завдяки бойовій роботі оператора БПЛА з позивним Ворон.

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Нагадаємо

За тиждень армія дронів знищила 249 загарбників та пошкодила чи знищила 223 одиниці ворожої техніки.

Як повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, наразі у росіян з’явилося нове завдання. Вони мають на меті захопити село Новомиха́йлівка Мар'їнської міської громади на Донеччині.

Ігор Тележніков

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