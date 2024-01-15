"Реанімація не допоможе": у Повітряних силах прокоментували ураження ворожого Іл-22
Київ • УНН
Уражено російський літак Іл-22 - ціль знищено, реанімація не допоможе
Російський літак Іл-22, який цієї ночі підбили Сили оборони України над Азовським морем, як видно, "відновленню не підлягає" - ціль знищена, реанімація не допоможе. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, пише УНН.
"Схоже Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе. Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь, і 200-ті
Він додав, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю.
"До сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу. Одразу дві "жирні" цілі за один раз", - наголосив Ігнат.
Нагадаємо
Сьогодні вранці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.
Журналіст Денис Казанський зокрема оприлюднив фото хвостової частини літака Іл-22, який цієї ночі підбили Сили оборони України над Азовським морем.