"Реанімація не допоможе": у Повітряних силах прокоментували ураження ворожого Іл-22

Російський літак Іл-22, який цієї ночі підбили Сили оборони України над Азовським морем, як видно, "відновленню не підлягає" - ціль знищена, реанімація не допоможе. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, пише УНН.

"Схоже Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе. Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь, і 200-ті - написав Ігнат.

Він додав, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю.

"До сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу. Одразу дві "жирні" цілі за один раз", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо

Сьогодні вранці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Журналіст Денис Казанський зокрема оприлюднив фото хвостової частини літака Іл-22, який цієї ночі підбили Сили оборони України над Азовським морем.