"Реанимация не поможет": в Воздушных силах прокомментировали поражение вражеского Ил-22
Киев • УНН
Поражен российский самолет Ил-22 - цель уничтожена, реанимация не поможет
Российский самолет Ил-22, который этой ночью подбили Силы обороны Украины над Азовским морем, как видно, "восстановлению не подлежит" - цель уничтожена, реанимация не поможет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, пишет УНН.
"Похоже Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет. Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь, и 200-е
Он добавил, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был и есть приоритетной целью.
"До сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных Сил. А тут еще и Ил-22 (воздушный командный пункт) попал под раздачу. Сразу две "жирные" цели за один раз", - подчеркнул Игнат.
Напомним,
Сегодня утром Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.
Журналист Денис Казанский в частности обнародовал фото хвостовой части самолета Ил-22, который этой ночью подбили Силы обороны Украины над Азовским морем.
"Реанимация не поможет": в Воздушных силах прокомментировали поражение вражеского Ил-22
Поражен российский самолет Ил-22 - цель уничтожена, реанимация не поможет.
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