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Сили оборони знищили російський літак А-50 та повітряний пункт управління ворога Іл-22 - Залужний

Київ • УНН

 • 30302 перегляди

Українські військові знищили російський літак А-50 та пункт управління Іл-22, повідомив Валерій Залужний.

Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22, повідомив у понеділок Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише УНН.

Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!

- написав Залужний у Telegram.

"Це вам за Дніпро": командувач ПС ЗСУ зробив "послання" ворогу15.01.24, 08:19 • 26453 перегляди

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