Сили оборони знищили російський літак А-50 та повітряний пункт управління ворога Іл-22 - Залужний
Київ • УНН
Українські військові знищили російський літак А-50 та пункт управління Іл-22, повідомив Валерій Залужний.
Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22, повідомив у понеділок Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише УНН.
Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!
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