"Це вам за Дніпро": командувач ПС ЗСУ зробив "послання" ворогу

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук зробив "послання" російським окупантам: "Це вам за Дніпро", не уточнивши деталі, передає УНН.

Деталі

"Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей", - написав Олещук у Telegram.

Таке повідомлення з'явилося на тлі появи інформації про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Що відомо про збитий російський літак А-50: у Силах оборони дали характеристики