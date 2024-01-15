"Це вам за Дніпро": командувач ПС ЗСУ зробив "послання" ворогу
Київ • УНН
Олещук зробив заяву на тлі появи інформації про збиття російського літака А-50.
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук зробив "послання" російським окупантам: "Це вам за Дніпро", не уточнивши деталі, передає УНН.
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"Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей", - написав Олещук у Telegram.
Таке повідомлення з'явилося на тлі появи інформації про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Що відомо про збитий російський літак А-50: у Силах оборони дали характеристики15.01.24, 01:55 • 37496 переглядiв