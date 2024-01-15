"Это вам за Днепр": командующий ВС ВСУ сделал "послание" врагу

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук сделал "послание" российским оккупантам: "Это вам за Днепр", не уточнив детали, передает УНН.

Детали

"Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей", - написал Олещук в Telegram.

Такое сообщение появилось на фоне информации о сбитии российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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