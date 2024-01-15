Что известно о сбитом российском самолете А-50: в Силах обороны дали характеристики

Силы обороны юга Украины в телеграм-канале рассказали о характеристиках самолета А-50, который украинские подразделения 14 января сбили под Азовским морем, передает УНН.

Детали

А-50 - самолет дальнего радиолокационного определения, предназначенный для наблюдения за целями в воздухе, на земле и в море и наведения другой авиации на цели. В частности такие цели самолеты пытаются обнаружить места расположения украинских систем ПВО и передать информацию для ударов по ней.

Его высота патрулирования составляет до 10 км, дальность полета - 5000 км.

Может сопровождать до 60 целей за раз.

Наводит до 12 истребителей за раз.

Помогает определять расположение украинских объектов, например, систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

В РФ на вооружении всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Цена - $330 млн за штуку.

А год назад один A-50 уже получал повреждения в результате атаки БпЛА на авиабазу "Мачулище добавили в Силах обороны юга.

Напомним,

14 января заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин сообщил, что украинские подразделения нанесли огневое поражение по двум самолётам армии России, которые находились над акваторией Азовского моря.

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