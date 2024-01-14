Україна підбила два російські літаки над акваторією Азовського моря – Мисягін
Київ • УНН
Україна збила російський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем, про що повідомив Юрій Мисягін.
Близько 21:00 українські підрозділи нанесли вогневе ураження по двох літаках армії Росії, які перебували над акваторією Азовського моря. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін, передає УНН.
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Йдеться про російський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 та бомбардувальнику ІЛ-22.
А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі
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