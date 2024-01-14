Україна підбила два російські літаки над акваторією Азовського моря – Мисягін

Близько 21:00 українські підрозділи нанесли вогневе ураження по двох літаках армії Росії, які перебували над акваторією Азовського моря. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін, передає УНН.

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Йдеться про російський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 та бомбардувальнику ІЛ-22.

А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі повідомив Мисягін.

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