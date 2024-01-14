Украина подбила два российских самолета над акваторией Азовского моря - Мысягин

Около 21:00 украинские подразделения нанесли огневое поражение по двум самолетам армии России, которые находились над акваторией Азовского моря. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин, передает УНН.

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Речь идет о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров, после начала снижения, в районе Керчи сообщил Мысягин.

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