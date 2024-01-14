Усилить ударную авиацию: командующий Воздушных сил поддержал Сырского, который призвал предоставить Украине штурмовые самолеты
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины стремятся усилить свои возможности с помощью ударных самолетов, таких как F-16, которые помогают проводить как наступательные, так и оборонительные операции.
Украина нуждается в усилении ударной авиации для обеспечения наступательных и оборонительных действий. Об этом со ссылкой на командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука, передает УНН.
Детали
Чтобы внести понимание, я, как командующий Воздушных Сил, полностью поддерживаю позицию командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского по усилению возможностей ударной авиации для обеспечения наступательных и оборонительных действий Сил обороны
По его словам, Воздушные Силы рассматривают различные авиационные платформы для усиления и дальнейшего развития боевой авиации Украины.
Сейчас в приоритете освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты. Впрочем специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом.
Я ежедневно на постоянном контакте с командующим Сухопутных войск ВС Украины, руководителями группировок войск, и мы делаем все для того, чтобы обеспечить максимально возможное прикрытие войск от воздушных атак врага на разных направлениях
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Дополнение
По словам командующего Воздушных Сил ВСУ, сегодня на вооружении Воздушных Сил четыре основных типа боевых самолетов, постепенно их будет заменять западная техника.
Конечно, сразу отказаться от эксплуатации советских летательных аппаратов мы не сможем. Поэтому наряду с F-16 в небе будут работать и МиГ-29, не исключено, что боевые возможности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25 - A-10 Thunderbolt II
Он отметил, что на днях провел разговор с генерал-полковником Александром Сырским о перспективных направлениях дальнейшей работы в сфере развития и укрепления авиационной компоненты Воздушных Сил и армейской авиации Сухопутных войск.
Делаем все для того, чтобы наши войска были прикрыты с воздуха, и чтобы враг почувствовал мощный кулак ударной авиации
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Напомним,
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сирский заявил, что Украине необходимо больше штурмовых самолетов, таких как американские А-10.
По его словам, этот самолет окажет решающую поддержку сухопутным войскам, когда они будут пытаться перехватить инициативу против хорошо оснащенного противника.
Усилить ударную авиацию: командующий Воздушных сил поддержал Сырского, который призвал предоставить Украине штурмовые самолеты
Военно-воздушные силы Украины стремятся усилить свои возможности с помощью ударных самолетов, таких как F-16, которые помогают проводить как наступательные, так и оборонительные операции.
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