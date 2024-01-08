Работа по интеграции F-16 в общую систему Сил обороны продолжается как в Украине, так и за рубежом
Украина продвигается в интеграции F-16 в состав своих Сил обороны, проводя обучение за рубежом и инфраструктурную подготовку.
Жестокое избиение первокурсников в общежитии на Львовщине: четырем студентам сообщили о подозрении
Четырех студентов обвинили в хулиганстве за жестокое избиение первокурсников во львовском общежитии, которое было снято на видео.
Из-за непогоды во вторник и среду школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер
Одесские школы переходят на дистанционное обучение 9-10 января из-за непогоды.
На Ровенщине два человека умерли от переохлаждения
Сильные морозы в Ривненской области привели к двум смертям от переохлаждения. В области развернули сеть из четырехсот "пунктов несокрушимости".
Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии
Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии.
В Полтаве произошел прорыв теплосети: без тепла остались 17 многоэтажек и два учебных заведения
Авария на теплосети в Полтаве привела к тому, что 17 домов и два учебных заведения без тепла; ремонтные работы продолжаются.
Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов
За 5 месяцев Украина экспортировала 15 миллионов тонн через зерновой коридор, из которых 10 миллионов тонн - сельскохозяйственная продукция.
В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри
В киевском районе Троещина подожгли троллейбус изнутри; никто из пассажиров не пострадал. Подозревается поджог, правоохранители проводят расследование.
В Харьковской области за неделю ГСЧС уничтожила 193 боеприпаса, более 86 тыс. обезврежено с начала войны - ГСЧС
На прошлой неделе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обезвредила 193 боеприпаса; с начала войны было уничтожено 86 984 боеприпаса.
Баллистические ракеты могут сбить только современные западные системы ПВО: Игнат объяснил результаты массированной атаки рф
Силам ПВО не удалось уничтожить все воздушные цели врага из-за того, что сбивание ракет, летящих по баллистической траектории, возможно только из современных западных систем ПВО.