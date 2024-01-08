Работа по интеграции F-16 в общую систему Сил обороны продолжается как в Украине, так и за рубежом

Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри страны, так и за рубежом. Об этом сообщил генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает УНН.

Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках наших совместных с партнерами усилий в рамках деятельности международной Коалиции военно-воздушных сил. Эти процессы происходят одновременно. Работаем над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека". В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей - написал Павлюк в Telegram.

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Также он отметил, что украинские летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ.

"Внутри Украины продолжается сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защиты, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов", - сообщил Павлюк.

Он отметил, что подготовка на территории Украины происходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач.

"И мы делаем все, чтобы одновременно бить врага, защищать собственные способности и приобретать новые. Все будет!", - написал Павлюк.

Дополнение

Berlingske сообщало, что поставки Данией первых шести самолетов F-16 Украине будут отложены до полугода.